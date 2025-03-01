01 марта 2025

Экспертиза установит тяжесть травмы малолетнего пасынка, которого истязал отчим в Перми

МВД: в Перми ребенок получил травмы во время семейного конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские полицейские опросили отчима и отпустили его домой
Пермские полицейские опросили отчима и отпустили его домой Фото:

В Перми полицейские разбираются в обстоятельствах получения травмы 9-летним ребенком. Мальчик бегством спасался от разъяренного отчима, прося соседей о помощи. О работе сотрудников Свердловского отдела полиции рассказало ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале. 

«1 марта 2025 года около 14:00 в подъезде дома № 30б по улице Солдатова произошел семейный конфликт. 32-летний мужчина толкнул своего пасынка, из-за чего мальчик ударился о стену. Мужчину доставили в дежурную часть полиции Свердловского района Перми и опросили. Проверка продолжается», — уточнили в ведомстве.

Ребенку оказана медицинская помощь. По данным правоохранительных органов, сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Назначена медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести травмы. Ранее семья не состояла на профилактическом учете. Информация о случившемся направлена в комиссию по делам несовершеннолетних. Материалы дела переданы в следственные органы для принятия решения.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что ребенок бегством спасался от разъяренного отчима, прося соседей о помощи. В последний момент школьника спас сосед — завел в подъезд и вызвал полицию. Отчима увезли в отдел полиции, однако вечером того же дня он вернулся домой, сообщало издание «АиФ-Прикамье».

На тот момент объяснять, почему мужчину отпустили после случившегося домой, в ГУ МВД по Пермскому краю не стали. Сейчас следователи устанавливаются обстоятельства применения насилия отчима в отношении малолетнего пасынка.

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В Перми полицейские разбираются в обстоятельствах получения травмы 9-летним ребенком. Мальчик бегством спасался от разъяренного отчима, прося соседей о помощи. О работе сотрудников Свердловского отдела полиции рассказало ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.  «1 марта 2025 года около 14:00 в подъезде дома № 30б по улице Солдатова произошел семейный конфликт. 32-летний мужчина толкнул своего пасынка, из-за чего мальчик ударился о стену. Мужчину доставили в дежурную часть полиции Свердловского района Перми и опросили. Проверка продолжается», — уточнили в ведомстве. Ребенку оказана медицинская помощь. По данным правоохранительных органов, сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Назначена медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести травмы. Ранее семья не состояла на профилактическом учете. Информация о случившемся направлена в комиссию по делам несовершеннолетних. Материалы дела переданы в следственные органы для принятия решения. Ранее URA.RU рассказывало о том, что ребенок бегством спасался от разъяренного отчима, прося соседей о помощи. В последний момент школьника спас сосед — завел в подъезд и вызвал полицию. Отчима увезли в отдел полиции, однако вечером того же дня он вернулся домой, сообщало издание «АиФ-Прикамье». На тот момент объяснять, почему мужчину отпустили после случившегося домой, в ГУ МВД по Пермскому краю не стали. Сейчас следователи устанавливаются обстоятельства применения насилия отчима в отношении малолетнего пасынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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