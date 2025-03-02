Госдеп обвинил Зеленского в попытке сорвать мирный план Трампа

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США обвинили Владимира Зеленского в срыве переговоров
США обвинили Владимира Зеленского в срыве переговоров Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в попытке помешать усилиям администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

«Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их [стороны конфликта] сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению», — сказал Рубио в беседе с американским телеканалом. По его словам, действия главы Украины могут осложнить процесс мирного урегулирования.

Марко Рубио также подчеркнул, что не разговаривал с представителями украинской власти и лично Зеленским после скандала в Белом доме. Он отметил, что общение с украинским министром иностранных дел происходило неоднократно в течение последних десяти дней, но после последних событий контакты не возобновлялись.

Вечером 1 марта (по Москве) состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Зеленским в Белом доме, целью которой было подписание договора о редкоземельных металлах. Однако разговор завершился конфликтом. США попросили украинского главу покинуть Овальный кабинет. Сделка по ресурсам сорвалась, также Трамп инициировал процедуру отказа от поддержки Киева. 

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Госсекретарь США Марко Рубио обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в попытке помешать усилиям администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC. «Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их [стороны конфликта] сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению», — сказал Рубио в беседе с американским телеканалом. По его словам, действия главы Украины могут осложнить процесс мирного урегулирования. Марко Рубио также подчеркнул, что не разговаривал с представителями украинской власти и лично Зеленским после скандала в Белом доме. Он отметил, что общение с украинским министром иностранных дел происходило неоднократно в течение последних десяти дней, но после последних событий контакты не возобновлялись. Вечером 1 марта (по Москве) состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Зеленским в Белом доме, целью которой было подписание договора о редкоземельных металлах. Однако разговор завершился конфликтом. США попросили украинского главу покинуть Овальный кабинет. Сделка по ресурсам сорвалась, также Трамп инициировал процедуру отказа от поддержки Киева. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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