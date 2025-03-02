Госдеп обвинил Зеленского в попытке сорвать мирный план Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в попытке помешать усилиям администрации Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.
«Вопрос сейчас в том, сможем ли мы заставить их [стороны конфликта] сесть за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, что могло бы помешать этому. И это то, что сделал Зеленский, к сожалению», — сказал Рубио в беседе с американским телеканалом. По его словам, действия главы Украины могут осложнить процесс мирного урегулирования.
Марко Рубио также подчеркнул, что не разговаривал с представителями украинской власти и лично Зеленским после скандала в Белом доме. Он отметил, что общение с украинским министром иностранных дел происходило неоднократно в течение последних десяти дней, но после последних событий контакты не возобновлялись.
Вечером 1 марта (по Москве) состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Зеленским в Белом доме, целью которой было подписание договора о редкоземельных металлах. Однако разговор завершился конфликтом. США попросили украинского главу покинуть Овальный кабинет. Сделка по ресурсам сорвалась, также Трамп инициировал процедуру отказа от поддержки Киева.
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