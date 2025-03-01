01 марта 2025

Брянские артисты похвалили Курган за чистоту и доброту жителей. Видео

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Артисты выступили на Масленице
Артисты выступили на Масленице Фото:

Курган — это красивый и чистый город, где живут добрые люди. Об этом рассказал руководитель брянского ансамбля «Бабкины внуки» Владимир Латенков. Коллектив выступил на масленичных гуляниях в ЦПКиО.

«Город — красавец, чистый. Очень теплый прием, люди здесь добрые, искренние», — сообщил Латенков. Его цитирует пресс-служба областных властей в своем telegram-канале.

По мнению руководителя ансамбля, в России надо поддерживать народную культуру. Люди ее понимают и хотят петь родные песни и наслаждаться отечественным искусством, отметил Латенков. 

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Курган — это красивый и чистый город, где живут добрые люди. Об этом рассказал руководитель брянского ансамбля «Бабкины внуки» Владимир Латенков. Коллектив выступил на масленичных гуляниях в ЦПКиО. «Город — красавец, чистый. Очень теплый прием, люди здесь добрые, искренние», — сообщил Латенков. Его цитирует пресс-служба областных властей в своем telegram-канале. По мнению руководителя ансамбля, в России надо поддерживать народную культуру. Люди ее понимают и хотят петь родные песни и наслаждаться отечественным искусством, отметил Латенков. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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