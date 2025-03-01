Артисты выступили на Масленице
Курган — это красивый и чистый город, где живут добрые люди. Об этом рассказал руководитель брянского ансамбля «Бабкины внуки» Владимир Латенков. Коллектив выступил на масленичных гуляниях в ЦПКиО.
«Город — красавец, чистый. Очень теплый прием, люди здесь добрые, искренние», — сообщил Латенков. Его цитирует пресс-служба областных властей в своем telegram-канале.
По мнению руководителя ансамбля, в России надо поддерживать народную культуру. Люди ее понимают и хотят петь родные песни и наслаждаться отечественным искусством, отметил Латенков.
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