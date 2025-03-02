Маск раскритиковал ужины лидеров ЕС и Зеленского

Американский бизнесмен Илон Маск критикует лидеров Евросоюза и президента Украины Владимира Зеленского за проведение роскошных ужинов во время военных действий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?» — поделился Маск в соцсети X.
В ходе визита в Белый дом для подписания договора о совместной разработке недр Украины, Трамп выразил недовольство действиями Зеленского. Американский президент потребовал от украинского лидера прекратить огонь и воздержаться от критики президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс обвинил Зеленского в неблагодарности и агитации за Демократическую партию в ответ на его попытки оправдать свои действия, критику России и угрозы последствиями конфликта для США, несмотря на разделяющий их океан. В результате инцидента украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, и подписания соглашения не состоялось, напоминает RT.
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