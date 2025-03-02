02 марта 2025

Стала известна причина смерти Сайтиева

В Федерации вольной борьбы Дагестана заявили о проблемах с сердцем у Сайтиева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева остановилось сердце
У олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева остановилось сердце Фото:

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер в результате остановки сердца. Об этом рассказал исполнительный директор Федерации вольной борьбы Республики Дагестан Махмуд Магомедов.

«У него были проблемы с легкими. В итоге причина смерти — остановка сердца. Он принимал лекарства, которые дали осложнения. Вся его семья была с ним в Москве, в больнице», — прокомментировал Магомедов ТАСС.

О проблемах Сайтиева с сердцем ранее рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал смерть борца невосполнимой утратой для всей страны и мира. Спортсмен скончался на 50-м году жизни. Скорая помощь доставила Сайтиева в больницу с признаками отравления, пишет «Национальная служба новостей». 

Сайтиев трижды побеждал на Олимпийских играх в весовой категории до 74 кг: в 1996, 2004 и 2008 годах. Является шестикратным чемпионом мира. Шесть раз он становился лучшим на чемпионате Европы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер в результате остановки сердца. Об этом рассказал исполнительный директор Федерации вольной борьбы Республики Дагестан Махмуд Магомедов. «У него были проблемы с легкими. В итоге причина смерти — остановка сердца. Он принимал лекарства, которые дали осложнения. Вся его семья была с ним в Москве, в больнице», — прокомментировал Магомедов ТАСС. О проблемах Сайтиева с сердцем ранее рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал смерть борца невосполнимой утратой для всей страны и мира. Спортсмен скончался на 50-м году жизни. Скорая помощь доставила Сайтиева в больницу с признаками отравления, пишет «Национальная служба новостей».  Сайтиев трижды побеждал на Олимпийских играх в весовой категории до 74 кг: в 1996, 2004 и 2008 годах. Является шестикратным чемпионом мира. Шесть раз он становился лучшим на чемпионате Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...