Стала известна причина смерти Сайтиева

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер в результате остановки сердца. Об этом рассказал исполнительный директор Федерации вольной борьбы Республики Дагестан Махмуд Магомедов.
«У него были проблемы с легкими. В итоге причина смерти — остановка сердца. Он принимал лекарства, которые дали осложнения. Вся его семья была с ним в Москве, в больнице», — прокомментировал Магомедов ТАСС.
О проблемах Сайтиева с сердцем ранее рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал смерть борца невосполнимой утратой для всей страны и мира. Спортсмен скончался на 50-м году жизни. Скорая помощь доставила Сайтиева в больницу с признаками отравления, пишет «Национальная служба новостей».
Сайтиев трижды побеждал на Олимпийских играх в весовой категории до 74 кг: в 1996, 2004 и 2008 годах. Является шестикратным чемпионом мира. Шесть раз он становился лучшим на чемпионате Европы.
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