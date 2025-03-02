Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев умер в 49 лет

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Сайтиев умер на 50-м году жизни
Сайтиев умер на 50-м году жизни Фото:

Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Ему было 49 лет. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — сказал Мамиашвили. Его слова приводит ТАСС. Однако, из-за чего умер спортсмен, неизвестно.

Бувайсар Сайтиев, заслуженный мастер спорта России и выдающийся борец вольного стиля, стал трехкратным олимпийским чемпионом, завоевав золотые медали в 1996, 2004 и 2008 годах в весовой категории до 74 килограмм. Также он шестикратный чемпион мира и Европы и пятикратный чемпион России.

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Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Ему было 49 лет. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. «Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — сказал Мамиашвили. Его слова приводит ТАСС. Однако, из-за чего умер спортсмен, неизвестно. Бувайсар Сайтиев, заслуженный мастер спорта России и выдающийся борец вольного стиля, стал трехкратным олимпийским чемпионом, завоевав золотые медали в 1996, 2004 и 2008 годах в весовой категории до 74 килограмм. Также он шестикратный чемпион мира и Европы и пятикратный чемпион России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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