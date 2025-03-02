Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев умер в 49 лет

Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Ему было 49 лет. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — сказал Мамиашвили. Его слова приводит ТАСС. Однако, из-за чего умер спортсмен, неизвестно.
Бувайсар Сайтиев, заслуженный мастер спорта России и выдающийся борец вольного стиля, стал трехкратным олимпийским чемпионом, завоевав золотые медали в 1996, 2004 и 2008 годах в весовой категории до 74 килограмм. Также он шестикратный чемпион мира и Европы и пятикратный чемпион России.
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