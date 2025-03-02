Кадыров сообщил о проблемах Сайтиева с сердцем

Смерть известного российского борца Бувайсара Сайтиева как невосполнимую утрату для страны и мирового спорта. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыровзаявил в своем telegram-канале, сообщая о кончине трехкратного олимпийского чемпиона.
«Сегодня пришла трагическая весть — ушел из жизни великий сын чеченского народа, легендарный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион, наш брат Бувайсар Хамидович Сайтиев. Это невосполнимая утрата для всей страны, для мира спорта, для всех, кто знал этого выдающегося человека», — написал Кадыров.
Кадыров также упомянул, что Сайтиев проходил лечение в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем. Однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Глава Чечни выразил глубокие соболезнования семье и близким Сайтиева, а также всем, кто знал и уважал спортсмена.
Ранее стало известно, что скончался выдающийся российский борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев. Ему было 49 лет, сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Бувайсар Сайтиев, заслуженный мастер спорта России, завоевал олимпийские золотые медали в 1996, 2004 и 2008 годах, выступая в весовой категории до 74 килограмм. Он также известен как шестикратный чемпион мира и Европы, а также пятикратный чемпион России.
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