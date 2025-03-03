Колумнист Washington Post Вильям Лейтч уверен, что фильм «Анора» заслуживает получить премию «Оскар» за лучшую картину. Он отмечает, что успех этой картины в мире независимого кино является беспрецедентным, что делает ее достойной самой престижной кинопремии.
«Их бюджет был немногим больше, чем еда для команды „Капитана Америки“. Вручение „Оскара“ такому фильму сродни победе хороших парней», — заявил Лейтч. Это подчеркивает, насколько значимым достижением является успех фильма «Анора», особенно учитывая его скромный бюджет по сравнению с крупными голливудскими проектами.
По словам Лейтча, «Анора» привлекла внимание большого количества зрителей в США, сравнимое с такими фильмами, как «Мадам Паутина», «Гарольд и фиолетовый мелок» и «Крэйвен-охотник». Кроме того, он подчеркнул, что интерес к картине сохранялся несмотря на различные слухи, связанные с участием русских актеров в проекте.
В ночь с 2 на 3 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе проходит 97-я ежегодная церемония вручения премий Американской киноакадемии. В этом году среди номинантов на получение статуэтки в категории «Лучший фильм» значится картина «Анора». В этом фильме сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн и URA.RU.Юрий Борисов, последний из которых также выдвинут на получение награды за «Лучшую мужскую роль второго плана». Прямую трансляцию церемонии осуществляет URA.RU.
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