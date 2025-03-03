Юра Борисов остался без «Оскара»

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Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»
Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» Фото:
новость из сюжета
Юра Борисов может получить «Оскар»

Российский артист Юрий Борисов не смог завоевать престижную кинопремию «Оскар» за исполнение роли второго плана в киноленте «Анора». Награда в этой категории была присуждена Кирану Калкину за его работу в фильме «Настоящая боль».

Ранее Калкин уже опередил Борисова в борьбе за такие значимые награды, как «Золотой глобус», премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA), а также премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Тем не менее, Юрий Борисов удостоился высокой оценки от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Он получил награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

В ночь с 2 на 3 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе началась 97-я торжественная церемония вручения премий американской киноакадемии. URA.RU ведет трансляцию мероприятия.

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Российский артист Юрий Борисов не смог завоевать престижную кинопремию «Оскар» за исполнение роли второго плана в киноленте «Анора». Награда в этой категории была присуждена Кирану Калкину за его работу в фильме «Настоящая боль». Ранее Калкин уже опередил Борисова в борьбе за такие значимые награды, как «Золотой глобус», премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA), а также премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Тем не менее, Юрий Борисов удостоился высокой оценки от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Он получил награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана». В ночь с 2 на 3 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе началась 97-я торжественная церемония вручения премий американской киноакадемии. URA.RU ведет трансляцию мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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