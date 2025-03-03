«Оскар» за лучший фильм получила «Анора»

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Фильм с российскими актерами получил заветный «Оскар»
Фильм с российскими актерами получил заветный «Оскар» Фото:
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Юра Борисов может получить «Оскар»

Кинокартина «Анора» американского режиссера Шона Бейкера удостоена премии «Оскар» за лучший фильм. Комедийно-драматическая лента рассказывает о молодой эскортнице Аноре, которая выходит замуж за сына российского олигарха. Премьера картины состоялась на 77-м Каннском кинофестивале, где она также завоевала «Золотую пальмовую ветвь».

Фильм «Анора» был высоко оценен критиками и зрителями, что подтверждается его успехом на международных кинофестивалях и включением в список 10 лучших фильмов 2024 года по версии Национального совета кинокритиков США и Американского института киноискусства. Собрав в мировом прокате более 38 миллионов долларов при бюджете в шесть миллионов долларов, «Анора» стала самым кассовым фильмом Бейкера.

Кроме того, «Анора» получила номинации на множество других престижных кинопремий, включая шесть номинаций на «Оскар» и пять на «Золотой глобус». На церемонии вручения «Оскара» фильм получил заветную статуэтку пять раз. В «Аноре» снимались известные российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

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Кинокартина «Анора» американского режиссера Шона Бейкера удостоена премии «Оскар» за лучший фильм. Комедийно-драматическая лента рассказывает о молодой эскортнице Аноре, которая выходит замуж за сына российского олигарха. Премьера картины состоялась на 77-м Каннском кинофестивале, где она также завоевала «Золотую пальмовую ветвь». Фильм «Анора» был высоко оценен критиками и зрителями, что подтверждается его успехом на международных кинофестивалях и включением в список 10 лучших фильмов 2024 года по версии Национального совета кинокритиков США и Американского института киноискусства. Собрав в мировом прокате более 38 миллионов долларов при бюджете в шесть миллионов долларов, «Анора» стала самым кассовым фильмом Бейкера. Кроме того, «Анора» получила номинации на множество других престижных кинопремий, включая шесть номинаций на «Оскар» и пять на «Золотой глобус». На церемонии вручения «Оскара» фильм получил заветную статуэтку пять раз. В «Аноре» снимались известные российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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