Пермяки больше остальных россиян уверены в карьерных перспективах

Пермяки как никогда уверены в своих карьерных перспективах. К таким выводам пришли аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter, проанализировав индекс самочувствия соискателей на рынке труда в российских регионах. В Пермском крае на начало года он находится на уровне +0,12 процентных пункта. Это выше среднероссийских показателей, которые составляют +0,11 процентных пункта.
«Если посмотреть на динамику настроений соискателей в целом по Приволжскому федеральному округу на протяжении последних 10 лет, то заметно, что с середины 2023 года она постоянно находится на более высоких значениях, чем показатели в целом по РФ. Тренд сложился из-за ситуации с более жестким кадровым голодом, который был характерен для приволжских регионов», — отметили аналитики.
Общий индекс самочувствия соискателей на рынке труда, согласно методике исследования, складывается из шести параметров. К ним откосится: наличие или отсутствие угрозы увольнения на текущем месте работы, сложность поиска работы по специальности, гибкость и возможности снизить зарплатные амбиции.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей региона возмутили данные о средней заработной плате, которые опубликовал Пермьстат. Горожане не верят, что в регионе люди могут зарабатывать 70,5 тысячи рублей.
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