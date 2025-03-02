02 марта 2025

Пермяки больше остальных россиян уверены в карьерных перспективах

© Служба новостей «URA.RU»
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С 2023 года индекс самочувствия соискателей в Прикамье выше, чем в РФ
С 2023 года индекс самочувствия соискателей в Прикамье выше, чем в РФ Фото:

Пермяки как никогда уверены в своих карьерных перспективах. К таким выводам пришли аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter, проанализировав индекс самочувствия соискателей на рынке труда в российских регионах. В Пермском крае на начало года он находится на уровне +0,12 процентных пункта. Это выше среднероссийских показателей, которые составляют +0,11 процентных пункта.

«Если посмотреть на динамику настроений соискателей в целом по Приволжскому федеральному округу на протяжении последних 10 лет, то заметно, что с середины 2023 года она постоянно находится на более высоких значениях, чем показатели в целом по РФ. Тренд сложился из-за ситуации с более жестким кадровым голодом, который был характерен для приволжских регионов», — отметили аналитики.

Общий индекс самочувствия соискателей на рынке труда, согласно методике исследования, складывается из шести параметров. К ним откосится: наличие или отсутствие угрозы увольнения на текущем месте работы, сложность поиска работы по специальности, гибкость и возможности снизить зарплатные амбиции.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей региона возмутили данные о средней заработной плате, которые опубликовал Пермьстат. Горожане не верят, что в регионе люди могут зарабатывать 70,5 тысячи рублей.

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Пермяки как никогда уверены в своих карьерных перспективах. К таким выводам пришли аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter, проанализировав индекс самочувствия соискателей на рынке труда в российских регионах. В Пермском крае на начало года он находится на уровне +0,12 процентных пункта. Это выше среднероссийских показателей, которые составляют +0,11 процентных пункта. «Если посмотреть на динамику настроений соискателей в целом по Приволжскому федеральному округу на протяжении последних 10 лет, то заметно, что с середины 2023 года она постоянно находится на более высоких значениях, чем показатели в целом по РФ. Тренд сложился из-за ситуации с более жестким кадровым голодом, который был характерен для приволжских регионов», — отметили аналитики. Общий индекс самочувствия соискателей на рынке труда, согласно методике исследования, складывается из шести параметров. К ним откосится: наличие или отсутствие угрозы увольнения на текущем месте работы, сложность поиска работы по специальности, гибкость и возможности снизить зарплатные амбиции. Ранее URA.RU сообщало, что жителей региона возмутили данные о средней заработной плате, которые опубликовал Пермьстат. Горожане не верят, что в регионе люди могут зарабатывать 70,5 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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