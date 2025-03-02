02 марта 2025

Кровь на кузове и в салоне: мигрант-нелегал убил таксиста «Яндекса» в Екатеринбурге

Мигрант-нелегал убил таксиста «Яндекса» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Екатеринбург, такси, скорость, яндекс такси
Машина таксиста была снаружи и внутри запачкана кровью (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге водитель «Яндекс такси» умер после драки с гражданином Узбекистана, который на территории РФ находится незаконно. Подробности URA.RU раскрыл источник.

«Утром 1 марта узбек двигался на своем автомобиле по улице Краснофлотцев, там же ехал и водитель „Яндекс такси“. Между ними случился какой-то конфликт. Мигрант умышленно затормозил перед машиной таксиста и преградил ему путь. Мужчины выскочили на улицу, и иностранец рукой ударил оппонента», — рассказал собеседник агентства.

Тот упал, ударился головой об асфальт, но сумел подняться. Оба разъехались в разные стороны, и в то же утро таксист вызвал себе скорую домой. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию больницы №23, где он вечером скончался.

Сыщикам удалось по горячим следам вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался гражданин Узбекистана, который уже два года незаконно находится в России. Он признался, что ударил таксиста. Нашли следователи и машину погибшего: кузов и салон были залиты кровью. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Комментарий от пресс-службы свердловского управления СКР ожидается.

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В Екатеринбурге водитель «Яндекс такси» умер после драки с гражданином Узбекистана, который на территории РФ находится незаконно. Подробности URA.RU раскрыл источник. «Утром 1 марта узбек двигался на своем автомобиле по улице Краснофлотцев, там же ехал и водитель „Яндекс такси“. Между ними случился какой-то конфликт. Мигрант умышленно затормозил перед машиной таксиста и преградил ему путь. Мужчины выскочили на улицу, и иностранец рукой ударил оппонента», — рассказал собеседник агентства. Тот упал, ударился головой об асфальт, но сумел подняться. Оба разъехались в разные стороны, и в то же утро таксист вызвал себе скорую домой. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию больницы №23, где он вечером скончался. Сыщикам удалось по горячим следам вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался гражданин Узбекистана, который уже два года незаконно находится в России. Он признался, что ударил таксиста. Нашли следователи и машину погибшего: кузов и салон были залиты кровью. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Комментарий от пресс-службы свердловского управления СКР ожидается.
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