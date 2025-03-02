Кровь на кузове и в салоне: мигрант-нелегал убил таксиста «Яндекса» в Екатеринбурге

Мигрант-нелегал убил таксиста «Яндекса» в Екатеринбурге

03 марта 2025 в 11:40 Размер текста - 17 +

Машина таксиста была снаружи и внутри запачкана кровью (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге водитель «Яндекс такси» умер после драки с гражданином Узбекистана, который на территории РФ находится незаконно. Подробности URA.RU раскрыл источник. «Утром 1 марта узбек двигался на своем автомобиле по улице Краснофлотцев, там же ехал и водитель „Яндекс такси“. Между ними случился какой-то конфликт. Мигрант умышленно затормозил перед машиной таксиста и преградил ему путь. Мужчины выскочили на улицу, и иностранец рукой ударил оппонента», — рассказал собеседник агентства. Тот упал, ударился головой об асфальт, но сумел подняться. Оба разъехались в разные стороны, и в то же утро таксист вызвал себе скорую домой. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию больницы №23, где он вечером скончался. Сыщикам удалось по горячим следам вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался гражданин Узбекистана, который уже два года незаконно находится в России. Он признался, что ударил таксиста. Нашли следователи и машину погибшего: кузов и салон были залиты кровью. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Комментарий от пресс-службы свердловского управления СКР ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге водитель «Яндекс такси» умер после драки с гражданином Узбекистана, который на территории РФ находится незаконно. Подробности URA.RU раскрыл источник. «Утром 1 марта узбек двигался на своем автомобиле по улице Краснофлотцев, там же ехал и водитель „Яндекс такси“. Между ними случился какой-то конфликт. Мигрант умышленно затормозил перед машиной таксиста и преградил ему путь. Мужчины выскочили на улицу, и иностранец рукой ударил оппонента», — рассказал собеседник агентства. Тот упал, ударился головой об асфальт, но сумел подняться. Оба разъехались в разные стороны, и в то же утро таксист вызвал себе скорую домой. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию больницы №23, где он вечером скончался. Сыщикам удалось по горячим следам вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался гражданин Узбекистана, который уже два года незаконно находится в России. Он признался, что ударил таксиста. Нашли следователи и машину погибшего: кузов и салон были залиты кровью. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Комментарий от пресс-службы свердловского управления СКР ожидается.