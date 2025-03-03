Тартар без мяса и борщ с вишней: где вкусно поесть в пост в Екатеринбурге

Заведения Екатеринбурга массово переключились на постное меню

03 марта 2025 в 18:24 Размер текста - 17 +

Постное меню может быть вкусным и привлекательным Фото: Размик Закарян © URA.RU У православных христиан с 3 марта начинается Великий пост, продлится он до 19 апреля. В этот период нельзя есть мясо, птицу, полуфабрикаты, яйца, выпечку, пить молоко, кисломолочные продукты и алкоголь. Специально для тех, кто соблюдает пост, рестораны Екатеринбурга подготовили специальное меню. URA.RU собрало топ мест, где можно поесть вкусно и без ущерба для постящихся. «Сыроварня» В заведении источником вдохновения стали любимые блюда великих русских писателей — Александра Пушкина, Николая Гоголя, Антона Чехова и других. Бренд-шефы «Сыроварни» Александр Назаров и Алексей Медведев взяли деликатесы из известных произведений и адаптировали их под современные реалии. Например, гостям предлагают вареники с картофелем из печи, голубцы с фасолью, пиццу с брокколи и кабачками, расстегаи с капустой. В качестве десерта можно взять коврижку с сухофруктами и вареньем или рулет из моченых яблок. «Старик Хинкалыч» Несмотря на обилие мяса и выпечки в грузинской кухне, в заведении появилось постное меню, оно доступно до 15 апреля. Екатеринбуржцам предлагают на выбор мухаммару (пряный паштет из печеных перцев с грецким орехом и чесноком), салат с нутом и гранатом, грибную юшку, оджахури с грибами, нут с овощами или сладкий морковный пирог с изюмом и цедрой лимона. «Паштет» В ресторане оригинально подошли к исполнению блюд. Посетителям предлагают попробовать необычные сочетания, где мясо перестает быть мясом. Например, в «Паштете» подают хумус из цветной капусты с тартаром из овощей, тартар из свеклы с корнем сельдерея и вялеными томатами. Борщ также сделали постным и добавили в него копченую вишню. На десерт — мильфей с грушей и корицей. «Итальянцы» Ресторан, специализирующийся на пастах и пиццах, специально к Великому посту подготовил постное меню. Тем, кто строго следит за питанием, предлагают заказать батат-фри, спагетти с ферментированными томатами и базиликом, стейк из цветной капусты в кунжутном соусе, суп из зеленого горошка, ризотто со шпинатом и белыми грибами, постный десерт «Павлова» с кокосовым кремом и сорбетом. Меню будет доступно до 19 апреля. «Своя компания» Вкусные, сочные и ароматные постные блюда сделали в одной из самых популярных сетей Екатеринбурга. Здесь подают грибницу и тыквенный крем-суп, «Афинский салат» с овощами и апельсином, постный шеф-салат с роллами и картофельный салат с солеными огурцами и опятами. Из горячего — веганский бифштекс из кабачков, удон с овощами, вареники с картофелем, жареный беби-картофель с грибами и хрустящие чебуреки с картофелем. Блюда будут в меню до конца поста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У православных христиан с 3 марта начинается Великий пост, продлится он до 19 апреля. В этот период нельзя есть мясо, птицу, полуфабрикаты, яйца, выпечку, пить молоко, кисломолочные продукты и алкоголь. Специально для тех, кто соблюдает пост, рестораны Екатеринбурга подготовили специальное меню. URA.RU собрало топ мест, где можно поесть вкусно и без ущерба для постящихся. В заведении источником вдохновения стали любимые блюда великих русских писателей — Александра Пушкина, Николая Гоголя, Антона Чехова и других. Бренд-шефы «Сыроварни» Александр Назаров и Алексей Медведев взяли деликатесы из известных произведений и адаптировали их под современные реалии. Например, гостям предлагают вареники с картофелем из печи, голубцы с фасолью, пиццу с брокколи и кабачками, расстегаи с капустой. В качестве десерта можно взять коврижку с сухофруктами и вареньем или рулет из моченых яблок. Несмотря на обилие мяса и выпечки в грузинской кухне, в заведении появилось постное меню, оно доступно до 15 апреля. Екатеринбуржцам предлагают на выбор мухаммару (пряный паштет из печеных перцев с грецким орехом и чесноком), салат с нутом и гранатом, грибную юшку, оджахури с грибами, нут с овощами или сладкий морковный пирог с изюмом и цедрой лимона. В ресторане оригинально подошли к исполнению блюд. Посетителям предлагают попробовать необычные сочетания, где мясо перестает быть мясом. Например, в «Паштете» подают хумус из цветной капусты с тартаром из овощей, тартар из свеклы с корнем сельдерея и вялеными томатами. Борщ также сделали постным и добавили в него копченую вишню. На десерт — мильфей с грушей и корицей. Ресторан, специализирующийся на пастах и пиццах, специально к Великому посту подготовил постное меню. Тем, кто строго следит за питанием, предлагают заказать батат-фри, спагетти с ферментированными томатами и базиликом, стейк из цветной капусты в кунжутном соусе, суп из зеленого горошка, ризотто со шпинатом и белыми грибами, постный десерт «Павлова» с кокосовым кремом и сорбетом. Меню будет доступно до 19 апреля. Вкусные, сочные и ароматные постные блюда сделали в одной из самых популярных сетей Екатеринбурга. Здесь подают грибницу и тыквенный крем-суп, «Афинский салат» с овощами и апельсином, постный шеф-салат с роллами и картофельный салат с солеными огурцами и опятами. Из горячего — веганский бифштекс из кабачков, удон с овощами, вареники с картофелем, жареный беби-картофель с грибами и хрустящие чебуреки с картофелем. Блюда будут в меню до конца поста.