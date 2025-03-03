В Петербурге тело свидетеля по делу об игорном бизнесе найдено под окнами ЖК

В Петербурге мужчина, проходивший свидетелем по уголовному делу об организации незаконного игорного бизнеса, найден мертвым под окнами жилого комплекса «Современник». Об этом стало известно «Mash на Мойке».
«Тело свидетеля по уголовному делу об организации игорного бизнеса нашли под окнами высотки в Кировском районе Петербурга», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Перед смертью погибший звонил родственникам и сообщал, что ему поступают угрозы. Об этом рассказал его брат, который незадолго до происшествия позвонил в службу экстренной помощи 112, находясь при этом в Карелии и не имея возможности лично помочь родственнику.
Свидетель допрашивался в рамках уголовного дела об организации незаконной игорной деятельности. Максимальное наказание по данной статье составляет до шести лет лишения свободы при наличии всех отягчающих обстоятельств. Несмотря на то, что мужчина проходил по делу только как свидетель, он нанял адвоката. В настоящее время проводится проверка обстоятельств гибели мужчины.
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