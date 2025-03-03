В Перми нашли десятки тысяч пачек подозрительных сигарет

В Перми сотрудники таможни совместно с полицией изъяли около 10 000 пачек сигарет с нарушением правил маркировки. Такая информация содержится в сообщении пресс-службы пермской таможни.
«В ходе проверочных мероприятий на внутреннем рынке сотрудники Пермской таможни совместно с сотрудниками МВД обнаружили почти 10 тысяч пачек сигарет с нарушением правил маркировки. Также в ходе осмотра было выявлено около 700 единиц алкогольной продукции с признаками контрафактности. Стоимость выявленной продукции составляет более 1 млн рублей», — говорится в сообщении.
Целью проверочных мероприятий является выявление и пресечение противоправной деятельности, связанной с оборотом контрафакта. В настоящий момент вся продукция изъята.
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