В Перми нашли десятки тысяч пачек подозрительных сигарет

Сотрудники пермской таможни изъяли контрафактную продукцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 10 тысяч пачек сигарет было изъято из оборота
Более 10 тысяч пачек сигарет было изъято из оборота Фото:

В Перми сотрудники таможни совместно с полицией изъяли около 10 000 пачек сигарет с нарушением правил маркировки. Такая информация содержится в сообщении пресс-службы пермской таможни.

«В ходе проверочных мероприятий на внутреннем рынке сотрудники Пермской таможни совместно с сотрудниками МВД обнаружили почти 10 тысяч пачек сигарет с нарушением правил маркировки. Также в ходе осмотра было выявлено около 700 единиц алкогольной продукции с признаками контрафактности. Стоимость выявленной продукции составляет более 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Целью проверочных мероприятий является выявление и пресечение противоправной деятельности, связанной с оборотом контрафакта. В настоящий момент вся продукция изъята.

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В Перми сотрудники таможни совместно с полицией изъяли около 10 000 пачек сигарет с нарушением правил маркировки. Такая информация содержится в сообщении пресс-службы пермской таможни. «В ходе проверочных мероприятий на внутреннем рынке сотрудники Пермской таможни совместно с сотрудниками МВД обнаружили почти 10 тысяч пачек сигарет с нарушением правил маркировки. Также в ходе осмотра было выявлено около 700 единиц алкогольной продукции с признаками контрафактности. Стоимость выявленной продукции составляет более 1 млн рублей», — говорится в сообщении. Целью проверочных мероприятий является выявление и пресечение противоправной деятельности, связанной с оборотом контрафакта. В настоящий момент вся продукция изъята.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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