В Катайске бывший кассир «Пятерочки» заявила о массовых нарушениях в магазине

Жительница города Катайска (Курганская область) пожаловалась на многочисленные нарушения в одном из местных магазинов торговой сети «Пятерочка». Женщина утверждает, что ее и других коллег заставляли выкупать просроченные продукты, не сразу оформили трудовой договор, принуждали к выполнению чужих трудовых обязанностей. После увольнения она до сих пор не получила трудовую книжку, ей не выплачены до конца деньги. Об этом URA.RU сообщила сама женщина и ее представители, подавшие заявления в контролирующие органы.
Кассиром женщина стала в мае 2020 года. «С самого начала ее рабочей деятельности у директора структурного подразделения выявились нарушения. После директор сменился, но нарушения так и не прекратились. <…> Даже после увольнения нарушения продолжились, она получила только часть причитающихся ей выплат и до настоящего времени не получила на руки трудовую книжку», — рассказали собеседники агентства.
После устройства на работу трудовой договор был заключен с женщиной только через пять месяцев. Директор постоянно заставляла работников покупать просроченные остатки продуктов. Менялся график работы без согласования, вызывали на работу в выходные, чтобы работать. Ночами оставляли на ревизии, без всякой дополнительной оплаты. Продавцы-кассиры работали, в том числе за грузчиков. Директор торговой точки постоянно повышала голос.
Когда женщина начала высказывать претензии, ее стали «выживать» из коллектива: якобы других коллег заставляли на нее писать жалобы. Она решила уволиться, поскольку ее жалобы на горячую линию торговой сети не возымели действия. После увольнения она не полностью получила деньги, трудовая книжка до сих пор находится у бывшего работодателя.
Женщина считает, что такого отношения к подчиненным быть не должно. О многочисленных нарушениях она написала заявления-жалобы в несколько ведомств, а также в головную компанию, которая владеет торговой сетью.
Редакция обратилась с запросом о комментарии в пресс-службу компании. Ответ ожидается.
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