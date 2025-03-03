Супруга Эммануила Виторгана отреагировала на новости о его проблемах с сердцем

Супруга Виторгана отреагировала на новость о том, что ему понадобилась скорая
© Служба новостей «URA.RU»
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Эммануил Виторган продолжает активную работу над проектами
Эммануил Виторган продолжает активную работу над проектами Фото:

Супруга актера Эммануила Виторгана отреагировала на информацию о том, что актеру потребовалась медицинская помощь. Ирина Млодик дала комментарий URA.RU.

«Он на сцене», — лаконично отрезала женщина в беседе. Сегодня появилась информация о том, что 85-летнему актеру якобы вызвали скорую помощь в культурный центр на Остоженке. По сообщениям Mash, Эммануил Гедеонович пожаловался на боль в сердце. Однако никаких дополнительных подробностей не последовало.

Известно, что у народного артиста Российской Федерации действительно есть проблемы с сердцем. Два года назад ему даже потребовалось оперативное вмешательство. Тогда Виторган и его жена не раскрыли ни детали, ни диагноз актера.

Однако эти невзгоды не мешают Виторгану активно работать. Он продолжает сниматься, выходить на сцену и проводить творческие встречи. А еще вместе с Ириной Млодик они воспитывают двух очаровательных дочек Этель (7 лет) и Клару (5 лет).

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Супруга актера Эммануила Виторгана отреагировала на информацию о том, что актеру потребовалась медицинская помощь. Ирина Млодик дала комментарий URA.RU. «Он на сцене», — лаконично отрезала женщина в беседе. Сегодня появилась информация о том, что 85-летнему актеру якобы вызвали скорую помощь в культурный центр на Остоженке. По сообщениям Mash, Эммануил Гедеонович пожаловался на боль в сердце. Однако никаких дополнительных подробностей не последовало. Известно, что у народного артиста Российской Федерации действительно есть проблемы с сердцем. Два года назад ему даже потребовалось оперативное вмешательство. Тогда Виторган и его жена не раскрыли ни детали, ни диагноз актера. Однако эти невзгоды не мешают Виторгану активно работать. Он продолжает сниматься, выходить на сцену и проводить творческие встречи. А еще вместе с Ириной Млодик они воспитывают двух очаровательных дочек Этель (7 лет) и Клару (5 лет).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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