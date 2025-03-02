Рыбалка под мостом увенчалась успехом в ЯНАО
Рыбачка Ольга Лопатина показала улов с реки Етыпур в Пуровском районе ЯНАО. Фотографии язей женщина разместила в соцсетях.
«Етыпур под мостом. Зимник нормальный, ехать можно хоть на пузотерке. Клев лучше, чем прошлый раз. Были сорожки, подъязки, ну и сам красавчик язь», — написала Лопатина в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK.
Ранее URA.RU сообщало, что рыбачка Анастасия Иванова из Ноябрьска также поделилась своими впечатлениями от рыбалки. Она отметила не только улов, но и комфорт от использования специализированного зимнего снаряжения.
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