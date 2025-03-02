02 марта 2025

Ямальская рыбачка наловила язей под мостом. Фото

Рыбачка Лопатина похвасталась уловом на Етыпуре
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбалка под мостом увенчалась успехом в ЯНАО
Рыбалка под мостом увенчалась успехом в ЯНАО Фото:

Рыбачка Ольга Лопатина показала улов с реки Етыпур в Пуровском районе ЯНАО. Фотографии язей женщина разместила в соцсетях.

«Етыпур под мостом. Зимник нормальный, ехать можно хоть на пузотерке. Клев лучше, чем прошлый раз. Были сорожки, подъязки, ну и сам красавчик язь», — написала Лопатина в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK.

Ранее URA.RU сообщало, что рыбачка Анастасия Иванова из Ноябрьска также поделилась своими впечатлениями от рыбалки. Она отметила не только улов, но и комфорт от использования специализированного зимнего снаряжения.

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Рыбачка Ольга Лопатина показала улов с реки Етыпур в Пуровском районе ЯНАО. Фотографии язей женщина разместила в соцсетях. «Етыпур под мостом. Зимник нормальный, ехать можно хоть на пузотерке. Клев лучше, чем прошлый раз. Были сорожки, подъязки, ну и сам красавчик язь», — написала Лопатина в группе «Рыбалка Ноябрьск» в VK. Ранее URA.RU сообщало, что рыбачка Анастасия Иванова из Ноябрьска также поделилась своими впечатлениями от рыбалки. Она отметила не только улов, но и комфорт от использования специализированного зимнего снаряжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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