В Пермском крае вновь выросла заболеваемость ОРВИ

Гриппом и ОРВИ в Пермском крае заболели 21 270 человек
За неделю в Пермском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 15,6%. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по региону.
«С 24 февраля по 2 марта 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 21 270 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости выше уровня предыдущей недели на 15,6%. На карантине 157 групп в 91 детском саду, 173 класса в 58 школах и 28 групп в девяти ссузах», — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что эпидемический порог не превышен. Ситуация находится на контроле.
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