В Пермском крае вновь выросла заболеваемость ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае выросла на 15,6% за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Гриппом и ОРВИ в Пермском крае заболели 21 270 человек
Гриппом и ОРВИ в Пермском крае заболели 21 270 человек Фото:

За неделю в Пермском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 15,6%. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по региону.

«С 24 февраля по 2 марта 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 21 270 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости выше уровня предыдущей недели на 15,6%.  На карантине 157 групп в 91 детском саду, 173 класса в 58 школах и 28 групп в девяти ссузах», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что эпидемический порог не превышен. Ситуация находится на контроле.

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За неделю в Пермском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 15,6%. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по региону. «С 24 февраля по 2 марта 2025 года в Пермском крае зарегистрировано 21 270 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости выше уровня предыдущей недели на 15,6%.  На карантине 157 групп в 91 детском саду, 173 класса в 58 школах и 28 групп в девяти ссузах», — говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что эпидемический порог не превышен. Ситуация находится на контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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