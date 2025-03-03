Челябинские и сербские ученые создали биоразлагаемые аналоги опасных пластмасс

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) совместно с коллегами из Сербии создали прочные и морозостойкие аналоги смертельно опасных пластмасс. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, в качестве пластификатора исследователи предложили добавлять сахарный тростник или крахмал.
«В качестве пластификаторов часто применяются фталаты, но они потенциально опасны для природы и человека. Альтернативой являются биопластификаторы на основе сахарного тростника или крахмала. Спрос на них на рынке растет, и такие технологии не всегда дешевы», — сообщили URA.RU в ЮУрГУ.
Исследование в ЮУрГУ провела старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Нанотехнологии», кандидат химических наук Ирина Вихарева совместно с сербским ученым Драганом Манойловичем. Работа касалась создания более безопасных и экологически чистых материалов. Добавление в материал сложных эфиров алифатических дикарбоновых кислот позволило заметно улучшить термостабильность и морозостойкость пластмасс по сравнению с традиционно используемыми аналогами на основе фталатов. В качестве матрицы применили промышленные образцы суспензионного поливинилхлорида. Его поставляет «Башкирская содовая компания „Каустик“» из Стерлитамака.
Полученные результаты способны улучшить свойства медицинских изделий, безопасность которых очень важна. Работу ученых опубликовали рейтинговые научные журналы. Среди них — «Прикладные науки» (Applied Sciences) издательства MDPI и «Полимеры» (Polymers), входящий в первый квартиль международной базы научных журналов Scopus. Исследование прошло в рамках госзадания министерства образования и науки РФ.
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