Мэрия утвердила планировку территории в Калининском районе Челябинска. На территории построят два высотных многоквартирных дома со встроенными объектами и подземной автостоянкой, а также магазин, детсад, больницу. Общая площадь застройки — 7,46 гектара, сообщается в документации на сайте мэрии.
«Общественные обсуждения документации по планировке территории в Калининском районе Челябинска инициировало ООО СЗ „БМ-Групп“. Общественные обсуждения решено считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории», — сообщается на сайте мэрии.
Согласно документации, проектируемая территория расположена в Калининском районе в границах улиц Братьев Кашириных, Свердловского проспекта, Каслинской и Работниц. Планируется возвести три высотных многоквартирных дома со встроенными объектами жилой застройки и автостоянками. Это будут два 26-этажных дома и один 31-этажный. В двух домах будут парковки на 145-159 машиномест, в самом высоком доме — на 300 машиномест. Также будет построен детский сад на 160 мест, магазин, досуговый комплекс, поликлиника и объекты коммунального обслуживания.
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