Власти одобрили строительство нового крупного микрорайона на Северо-западе. Карта

Новый микрорайон с паркингом и детсадом построят на северо-западе Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэрия утвердила планировку территории после общественных обсуждений
Мэрия утвердила планировку территории после общественных обсуждений Фото:

Мэрия утвердила планировку территории в Калининском районе Челябинска. На территории построят два высотных многоквартирных дома со встроенными объектами и подземной автостоянкой, а также магазин, детсад, больницу. Общая площадь застройки — 7,46 гектара, сообщается в документации на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения документации по планировке территории в Калининском районе Челябинска инициировало ООО СЗ „БМ-Групп“. Общественные обсуждения решено считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории», — сообщается на сайте мэрии.

Согласно документации, проектируемая территория расположена в Калининском районе в границах улиц Братьев Кашириных, Свердловского проспекта, Каслинской и Работниц. Планируется возвести три высотных многоквартирных дома со встроенными объектами жилой застройки и автостоянками. Это будут два 26-этажных дома и один 31-этажный. В двух домах будут парковки на 145-159 машиномест, в самом высоком доме — на 300 машиномест. Также будет построен детский сад на 160 мест, магазин, досуговый комплекс, поликлиника и объекты коммунального обслуживания.

Крупный микрорайон застройщик планирует построить на северо-западе
Крупный микрорайон застройщик планирует построить на северо-западе
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия утвердила планировку территории в Калининском районе Челябинска. На территории построят два высотных многоквартирных дома со встроенными объектами и подземной автостоянкой, а также магазин, детсад, больницу. Общая площадь застройки — 7,46 гектара, сообщается в документации на сайте мэрии. «Общественные обсуждения документации по планировке территории в Калининском районе Челябинска инициировало ООО СЗ „БМ-Групп“. Общественные обсуждения решено считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории», — сообщается на сайте мэрии. Согласно документации, проектируемая территория расположена в Калининском районе в границах улиц Братьев Кашириных, Свердловского проспекта, Каслинской и Работниц. Планируется возвести три высотных многоквартирных дома со встроенными объектами жилой застройки и автостоянками. Это будут два 26-этажных дома и один 31-этажный. В двух домах будут парковки на 145-159 машиномест, в самом высоком доме — на 300 машиномест. Также будет построен детский сад на 160 мест, магазин, досуговый комплекс, поликлиника и объекты коммунального обслуживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...