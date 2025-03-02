02 марта 2025

В Сургуте обвалилась стоимость жилья на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте цена квартир на вторичном рынке упала
В Сургуте цена квартир на вторичном рынке упала Фото:

В Сургуте (ХМАО) стоимость жилья на вторичном рынке за год снизилась на 2,5 тысячи рублей за квадратный метр. Такие данные приводят аналитики агентства «Этажи».

«Удельная цена предложения за январь 2025 в среднем составляла 124 854 рублей за квадратный метр. В сравнении с прошлым месяцем она уменьшилась на 0,03%. В сравнении с прошлым годом наблюдалось падение на 2 528 рублей за квадрат (-1,98%)», — следует из исследования риелторов.

Сейчас самые дорогие квартиры на вторичном рынке Сургута продают в Северо-Восточном жилом районе — 128 600 рублей за квадратный метр. Второе место у Восточного района (127 624 рубля). А квадрат жилья в Северном районе стоит почти 124 тысяч.

Рынок вторичной недвижимости в Сургуте за год вырос на четверть — объем предложения увеличился на 653 квартиры. Самым дорогим оказалось однокомнатное жилье с ценой в 132 тысячи за квадрат.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО активно распродают элитную загородную недвижимость за десятки миллионов. Основные города, где продают «дворцы» — Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) стоимость жилья на вторичном рынке за год снизилась на 2,5 тысячи рублей за квадратный метр. Такие данные приводят аналитики агентства «Этажи». «Удельная цена предложения за январь 2025 в среднем составляла 124 854 рублей за квадратный метр. В сравнении с прошлым месяцем она уменьшилась на 0,03%. В сравнении с прошлым годом наблюдалось падение на 2 528 рублей за квадрат (-1,98%)», — следует из исследования риелторов. Сейчас самые дорогие квартиры на вторичном рынке Сургута продают в Северо-Восточном жилом районе — 128 600 рублей за квадратный метр. Второе место у Восточного района (127 624 рубля). А квадрат жилья в Северном районе стоит почти 124 тысяч. Рынок вторичной недвижимости в Сургуте за год вырос на четверть — объем предложения увеличился на 653 квартиры. Самым дорогим оказалось однокомнатное жилье с ценой в 132 тысячи за квадрат. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО активно распродают элитную загородную недвижимость за десятки миллионов. Основные города, где продают «дворцы» — Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...