В Сургуте обвалилась стоимость жилья на вторичном рынке

В Сургуте (ХМАО) стоимость жилья на вторичном рынке за год снизилась на 2,5 тысячи рублей за квадратный метр. Такие данные приводят аналитики агентства «Этажи».
«Удельная цена предложения за январь 2025 в среднем составляла 124 854 рублей за квадратный метр. В сравнении с прошлым месяцем она уменьшилась на 0,03%. В сравнении с прошлым годом наблюдалось падение на 2 528 рублей за квадрат (-1,98%)», — следует из исследования риелторов.
Сейчас самые дорогие квартиры на вторичном рынке Сургута продают в Северо-Восточном жилом районе — 128 600 рублей за квадратный метр. Второе место у Восточного района (127 624 рубля). А квадрат жилья в Северном районе стоит почти 124 тысяч.
Рынок вторичной недвижимости в Сургуте за год вырос на четверть — объем предложения увеличился на 653 квартиры. Самым дорогим оказалось однокомнатное жилье с ценой в 132 тысячи за квадрат.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО активно распродают элитную загородную недвижимость за десятки миллионов. Основные города, где продают «дворцы» — Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск.
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