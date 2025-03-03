Пентагон ожидает парализацию Украины в ближайшие недели

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Пентагон заявил, что Украина будет парализована без американской поддержки в ближайшие недели
Пентагон заявил, что Украина будет парализована без американской поддержки в ближайшие недели Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Бывший руководитель аппарата главы Пентагона Келли Магсамен предупредила, что прекращение США военных поставок на Украину может парализовать страну на несколько недель. Так она прокомментировала решение администрации Дональда Трампа отказаться от поддержки Киева после ссоры в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским. 

«Это может парализовать Украину в течение нескольких недель», — отметила Магсамен в беседе с Financial Times. Также авторы материала сослались на слова другого американского представителя, который заявил, что Украина может максимум продержаться месяц без поддержки США. 

Трамп инициировал процедуру отказа от украинской поддержки после скандала в Овальном кабинете. Страны Европы в свою очередь пообещали продолжать оказывать помощь, однако на Украине скептически смотрят на это. 

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Бывший руководитель аппарата главы Пентагона Келли Магсамен предупредила, что прекращение США военных поставок на Украину может парализовать страну на несколько недель. Так она прокомментировала решение администрации Дональда Трампа отказаться от поддержки Киева после ссоры в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским.  «Это может парализовать Украину в течение нескольких недель», — отметила Магсамен в беседе с Financial Times. Также авторы материала сослались на слова другого американского представителя, который заявил, что Украина может максимум продержаться месяц без поддержки США.  Трамп инициировал процедуру отказа от украинской поддержки после скандала в Овальном кабинете. Страны Европы в свою очередь пообещали продолжать оказывать помощь, однако на Украине скептически смотрят на это. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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