«Снежно-песчаная дюна»: строители в ЯНАО доделывают крышу нового арт-центра. Фото

Арт-центр «Газ» в Новом Уренгое готов на 60%
© Служба новостей «URA.RU»
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В арт-центре «Газ» достраивают крышу
В арт-центре «Газ» достраивают крышу Фото:

Крыша в ямальском арт-центре «Газ» в Новом Уренгое (ЯНАО) по форме будет похожа на дюну. Строитель завершают ее обустройство и готовят инжереные сети, об этом сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики.

«Строители завершают устройство крыши арт-центра „Газ“ в Новом Уренгое. По форме она будет напоминать снежно-песчаную дюну и станет одной из главных архитектурных особенностей здания», — сообщили в официальном telegram-канале депстроительства ЯНАО.

Строители сообщили, что объект завершен на 60%. Арт-центр возводят в честь 50-летия газовой столицы. Площадь здания составляет 39 тысяч квадратных метров. «В арт-центре разместятся концертный зал на 1100 зрителей, музейный, библиотечный и детский центры, с возможностью проведения в них различных мероприятий, гостиница на 26 номеров, ресторан с отдельным входом с улицы», — сообщили в депстрое.

В здании также будет три эскалатора и 14 лифтов. На территории объекта установят скульптурную композицию, посвященную первопроходцам-основателям и разработчикам Уренгойского газоконденсатного месторождения с неугасаемым пламенем.

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Крыша в ямальском арт-центре «Газ» в Новом Уренгое (ЯНАО) по форме будет похожа на дюну. Строитель завершают ее обустройство и готовят инжереные сети, об этом сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики. «Строители завершают устройство крыши арт-центра „Газ“ в Новом Уренгое. По форме она будет напоминать снежно-песчаную дюну и станет одной из главных архитектурных особенностей здания», — сообщили в официальном telegram-канале депстроительства ЯНАО. Строители сообщили, что объект завершен на 60%. Арт-центр возводят в честь 50-летия газовой столицы. Площадь здания составляет 39 тысяч квадратных метров. «В арт-центре разместятся концертный зал на 1100 зрителей, музейный, библиотечный и детский центры, с возможностью проведения в них различных мероприятий, гостиница на 26 номеров, ресторан с отдельным входом с улицы», — сообщили в депстрое. В здании также будет три эскалатора и 14 лифтов. На территории объекта установят скульптурную композицию, посвященную первопроходцам-основателям и разработчикам Уренгойского газоконденсатного месторождения с неугасаемым пламенем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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