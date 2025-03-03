Крыша в ямальском арт-центре «Газ» в Новом Уренгое (ЯНАО) по форме будет похожа на дюну. Строитель завершают ее обустройство и готовят инжереные сети, об этом сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики.
«Строители завершают устройство крыши арт-центра „Газ“ в Новом Уренгое. По форме она будет напоминать снежно-песчаную дюну и станет одной из главных архитектурных особенностей здания», — сообщили в официальном telegram-канале депстроительства ЯНАО.
Строители сообщили, что объект завершен на 60%. Арт-центр возводят в честь 50-летия газовой столицы. Площадь здания составляет 39 тысяч квадратных метров. «В арт-центре разместятся концертный зал на 1100 зрителей, музейный, библиотечный и детский центры, с возможностью проведения в них различных мероприятий, гостиница на 26 номеров, ресторан с отдельным входом с улицы», — сообщили в депстрое.
В здании также будет три эскалатора и 14 лифтов. На территории объекта установят скульптурную композицию, посвященную первопроходцам-основателям и разработчикам Уренгойского газоконденсатного месторождения с неугасаемым пламенем.
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