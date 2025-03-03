В Перми взлетели цены на увеличение груди

Пермские клиники подняли цены на услуги по увеличению груди. В марте 2025 года стоимость такой операции начинается от 260 тысяч рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее. Информация об этом размещена на сайте проекта «Красота и медицина».
«В Перми в марте 2025 года стоимость маммопластики начинается от 260 тысяч рублей и доходит до 305 тысяч рублей. Сделать ее можно в двух медицинских центрах», — сказано в сообщении. Для сравнения, в 2024 году операция стоила 200 тысяч рублей.
Также пермские клиники предлагают уменьшить грудь за 240 тысяч рублей. Кроме этого можно воспользоваться услугами по подтяжке молочных желез. Такие процедуры стоят от 70 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!