В глэмпингах на территории Екатеринбурга практически не осталось свободных мест в преддверии 8 Марта. Корреспондент URA.RU проверил, куда еще можно попасть.
Мест на 8-е и 9 марта не осталось совсем в глэмпинге «Проект VOZDUKH». Аналогичная ситуация в глэмпингах «Сердце природы», «Дверь в лес». Взять домик в аренду 9 марта можно только в «Лесотерапии».
В эко-отеле «Берег» на праздничную дату свободны три номера из восьми. Цены там варьируются от 5700 до 16500 за ночь для двух гостей. В эко-парке «Канада» пока еще доступны для брони шесть домиков из девяти. Цены: 4500-5800 рублей за сутки.
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