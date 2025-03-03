03 марта 2025

Екатеринбуржцы разобрали места в загородных домиках к 8 Марта. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Во многих популярных глэмпингах мест уже нет
Во многих популярных глэмпингах мест уже нет Фото:

В глэмпингах на территории Екатеринбурга практически не осталось свободных мест в преддверии 8 Марта. Корреспондент URA.RU проверил, куда еще можно попасть. 

Мест на 8-е и 9 марта не осталось совсем в глэмпинге «Проект VOZDUKH». Аналогичная ситуация в глэмпингах «Сердце природы», «Дверь в лес». Взять домик в аренду 9 марта можно только в «Лесотерапии». 

В эко-отеле «Берег» на праздничную дату свободны три номера из восьми. Цены там варьируются от 5700 до 16500 за ночь для двух гостей. В эко-парке «Канада» пока еще доступны для брони шесть домиков из девяти. Цены: 4500-5800 рублей за сутки. 

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В глэмпингах на территории Екатеринбурга практически не осталось свободных мест в преддверии 8 Марта. Корреспондент URA.RU проверил, куда еще можно попасть.  Мест на 8-е и 9 марта не осталось совсем в глэмпинге «Проект VOZDUKH». Аналогичная ситуация в глэмпингах «Сердце природы», «Дверь в лес». Взять домик в аренду 9 марта можно только в «Лесотерапии».  В эко-отеле «Берег» на праздничную дату свободны три номера из восьми. Цены там варьируются от 5700 до 16500 за ночь для двух гостей. В эко-парке «Канада» пока еще доступны для брони шесть домиков из девяти. Цены: 4500-5800 рублей за сутки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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