Путин наделил композитора Зацепина особым статусом

Путин присвоил композитору Зацепину звание «Героя труда РФ»
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Владимир Путин присвоил звание героя труда Александру Зацепину
Владимир Путин присвоил звание героя труда Александру Зацепину Фото:

Российский президент Владимир Путин присвоил звание «Героя труда Российской Федерации» композитору Александру Зацепину. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов. 

«Присвоить звание Героя труда Российской Федерации <...> Александру Сергеевичу Зацепину», — следует из документа. В нем также представлены и другие россияне, получившие ордена различного характера. Александр Зацепин также является председателем экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства «Екатерининский», расположенного в Москве.

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Российский президент Владимир Путин присвоил звание «Героя труда Российской Федерации» композитору Александру Зацепину. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.  «Присвоить звание Героя труда Российской Федерации <...> Александру Сергеевичу Зацепину», — следует из документа. В нем также представлены и другие россияне, получившие ордена различного характера. Александр Зацепин также является председателем экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства «Екатерининский», расположенного в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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