Путин наделил композитора Зацепина особым статусом

Российский президент Владимир Путин присвоил звание «Героя труда Российской Федерации» композитору Александру Зацепину. Соответствующий указ размещен на сайте опубликования правовых актов.
«Присвоить звание Героя труда Российской Федерации <...> Александру Сергеевичу Зацепину», — следует из документа. В нем также представлены и другие россияне, получившие ордена различного характера. Александр Зацепин также является председателем экспертного совета Фонда поддержки культуры и искусства «Екатерининский», расположенного в Москве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.