Директора гимназии из Нового Уренгоя удостоили государственной награды

Президент России Владимир Путин наградил орденом второй степени за заслуги перед Отечеством директора гимназии из Нового Уренгоя (ЯНАО). Об этом сообщается в указе президента, который есть в распоряжении URA.RU.
«Указом Президента РФ от 03.03.2025 № 112»О награждении государственными наградами Российской Федерации» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждается Светлана Боцян — директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа «Перспектива», — сообщается в указе президента. Школа находится в Новом Уренгое.
Президент России Владимир Путин активно поощряет работников образовательной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе, регулярно награждая их за заслуги в области образования. Так, ранее в феврале 2025 года были награждены учителя и заместители директоров из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма, что подчеркивает внимание и поддержку государства профессионалам этой отрасли.
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