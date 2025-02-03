Президент наградил трех учителей из ЯНАО

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил за заслуги в сфере образования учителей из Ноябрьска, Нового Уренгой и Надыма (ЯНАО). Замдиректора дополнительного образования Олег Камакин был удостоен медалью, а учителям из Гимназии и Средней общеобразовательной школы №6 присвоили почетное звание, об этом сообщается в Указе президента России.
«За услуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ второй степени: Камакина Олега Николаевича — заместителя директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования „Центр детского творчества“ город Ноябрьск. Присвоить почетные звания: „Заслуженный учитель Российской Федерации“: Свириде Галине Васильевне — учителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии, город Новый Уренгой. Талалай Ольге Георгиевне — учителю муниципального общеобразовательного учреждения „Средняя общеобразовательная школы №6 с углубленным изучением отдельных предметов“, город Надым», — сообщается в Указе Президента РФ от 1 февраля 2025 года №51.
Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 12-ти ямальцев. Они получат почетные грамоты и благодарности президента РФ.
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