Двух ветеранов из ЯНАО наградили почетной медалью. Фото

Ветераны Кобелькова и Смоленцева из Муравленко получили медали юбилея Победы
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Медаль к 80-летию Победы вручили ветеранам Муравленко
Медаль к 80-летию Победы вручили ветеранам Муравленко Фото:

Медаль к 80-летию Победы вручили ветеранам ВОВ из Муравленко (ЯНАО): узнице концлагеря в Польше Анне Кобельковой и ветерану труда Евдокии Смоленцевой. Об этом сообщила глава города Елена Молдован.

«Анна Кобелькова в военные годы с семьей жила в оккупации. А в 1943 году немцы вывезли их сначала в Литву, а потом в Польшу в концлагерь. В 1944 году советская армия освободила их из плена», — написала Молдован в своем telegram-канале.

В 1989 году Анна Ивановна с супругом приехали в Муравленко и работала в Тампонажном управлении. Сейчас она живет в Уфе у дочери.

Другой ветеран — Евдокия Смоленцева встретила войну ребенком, ей было восемь лет. «Вместе с сестрами и братом помогала отцу пасти колхозное стадо, выполняла другие работы. Таким был вклад маленькой девочки в большую общую Победу», — отметила Молдован. В 1983 году Евдокия Васильевна приехала в Салехард, а в 1987 в Муравленко. Сейчас она живет в Тюмени: у нее 6 внуков и 7 правнуков.

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Медаль к 80-летию Победы вручили ветеранам ВОВ из Муравленко (ЯНАО): узнице концлагеря в Польше Анне Кобельковой и ветерану труда Евдокии Смоленцевой. Об этом сообщила глава города Елена Молдован. «Анна Кобелькова в военные годы с семьей жила в оккупации. А в 1943 году немцы вывезли их сначала в Литву, а потом в Польшу в концлагерь. В 1944 году советская армия освободила их из плена», — написала Молдован в своем telegram-канале. В 1989 году Анна Ивановна с супругом приехали в Муравленко и работала в Тампонажном управлении. Сейчас она живет в Уфе у дочери. Другой ветеран — Евдокия Смоленцева встретила войну ребенком, ей было восемь лет. «Вместе с сестрами и братом помогала отцу пасти колхозное стадо, выполняла другие работы. Таким был вклад маленькой девочки в большую общую Победу», — отметила Молдован. В 1983 году Евдокия Васильевна приехала в Салехард, а в 1987 в Муравленко. Сейчас она живет в Тюмени: у нее 6 внуков и 7 правнуков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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