Медаль к 80-летию Победы вручили ветеранам ВОВ из Муравленко (ЯНАО): узнице концлагеря в Польше Анне Кобельковой и ветерану труда Евдокии Смоленцевой. Об этом сообщила глава города Елена Молдован.
«Анна Кобелькова в военные годы с семьей жила в оккупации. А в 1943 году немцы вывезли их сначала в Литву, а потом в Польшу в концлагерь. В 1944 году советская армия освободила их из плена», — написала Молдован в своем telegram-канале.
В 1989 году Анна Ивановна с супругом приехали в Муравленко и работала в Тампонажном управлении. Сейчас она живет в Уфе у дочери.
Другой ветеран — Евдокия Смоленцева встретила войну ребенком, ей было восемь лет. «Вместе с сестрами и братом помогала отцу пасти колхозное стадо, выполняла другие работы. Таким был вклад маленькой девочки в большую общую Победу», — отметила Молдован. В 1983 году Евдокия Васильевна приехала в Салехард, а в 1987 в Муравленко. Сейчас она живет в Тюмени: у нее 6 внуков и 7 правнуков.
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