В Пермском крае подскочил спрос на глемпинги перед 8 марта

В Пермском крае интерес к глемпингам вырос в 2,8 раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки стали чаще интересоваться отдыхом на природе
Пермяки стали чаще интересоваться отдыхом на природе Фото:

Жители Пермского края стали чаще бронировать глемпинги. Трафик на их сайты с января по март 2025 года вырос в 2,8 раза, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Пик спроса приходится на праздники, в том числе на 8 марта, рассказали URA.RU аналитики «МегаФона».

«У пермяков вырос интерес к комфортному отдыху на природе. Трафик на сайты глэмпингов, расположенных в регионе, и тематических агрегаторов с начала года увеличился сразу в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Пик спроса приходится на праздники, в том числе накануне 8 марта», — сказано в сообщении.

Также пермяки активно бронируют глэмпинги на новогодние праздники и в июле. Обычно выбор горожан падает на локации рядом с краевой столицей. Кроме жителей края отдыхом в Прикамье интересуются туристы из соседних регионов, а также из Сибири и Дальнего Востока. В отличие от пермяков, они выбирают базы отдыха в уединенных местах рядом с природными достопримечательностями, такими как Усьвинские столбы и Каменный город.

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Жители Пермского края стали чаще бронировать глемпинги. Трафик на их сайты с января по март 2025 года вырос в 2,8 раза, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Пик спроса приходится на праздники, в том числе на 8 марта, рассказали URA.RU аналитики «МегаФона». «У пермяков вырос интерес к комфортному отдыху на природе. Трафик на сайты глэмпингов, расположенных в регионе, и тематических агрегаторов с начала года увеличился сразу в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Пик спроса приходится на праздники, в том числе накануне 8 марта», — сказано в сообщении. Также пермяки активно бронируют глэмпинги на новогодние праздники и в июле. Обычно выбор горожан падает на локации рядом с краевой столицей. Кроме жителей края отдыхом в Прикамье интересуются туристы из соседних регионов, а также из Сибири и Дальнего Востока. В отличие от пермяков, они выбирают базы отдыха в уединенных местах рядом с природными достопримечательностями, такими как Усьвинские столбы и Каменный город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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