В Пермском крае подскочил спрос на глемпинги перед 8 марта

Жители Пермского края стали чаще бронировать глемпинги. Трафик на их сайты с января по март 2025 года вырос в 2,8 раза, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Пик спроса приходится на праздники, в том числе на 8 марта, рассказали URA.RU аналитики «МегаФона».
«У пермяков вырос интерес к комфортному отдыху на природе. Трафик на сайты глэмпингов, расположенных в регионе, и тематических агрегаторов с начала года увеличился сразу в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Пик спроса приходится на праздники, в том числе накануне 8 марта», — сказано в сообщении.
Также пермяки активно бронируют глэмпинги на новогодние праздники и в июле. Обычно выбор горожан падает на локации рядом с краевой столицей. Кроме жителей края отдыхом в Прикамье интересуются туристы из соседних регионов, а также из Сибири и Дальнего Востока. В отличие от пермяков, они выбирают базы отдыха в уединенных местах рядом с природными достопримечательностями, такими как Усьвинские столбы и Каменный город.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!