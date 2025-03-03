Как караси убивали тюменцев: история «гаффской болезни» в Тюменской области

Руководитель регионального отделения партии КПРФ Тамара Казанцева не так давно во время посещения Тобольского района вместе с местными съела карасей. Начиная с 2019 года употребление в пищу местной рыбы — смертельно опасно, так как в озере был обнаружен очаг «гаффской болезни». Что это такое и откуда она взялась в Тюменской области — в материале URA.RU.
Что такое «гаффская болезнь»
«Гаффская болезнь» — остропротекающее заболевание, появляющееся среди хищных рыб. Употребление зараженной рыбы в пищу приводит к сильнейшей интоксикации организма.
Поначалу, проблем со здоровьем больной не ощущает, однако неожиданно у него происходит приступ мышечных болей. Смерть может наступить в течение первых нескольких часов из-за поражения диафрагмы. В ином случае летальный исход происходит спустя неделю из-за почечной недостаточности, считает доктор медицинских наук Евгений Кручинин.
«Гаффская болезнь» в Тюменской области
Первые случаи неизвестной на тот момент болезни в регионе выявили в поселении Тобольского района — Ачирах в 2019 году. 12 местных жителей госпитализировали. Заболевшие жаловались, что у них отнимались руки и ноги. Всех этих людей объединял один фактор — они питались карасями, выловленными в местном озере.
В ОКБ №1 больные поступили в разном состоянии: кто-то в удовлетворительном, кто-то был подключен к ИВЛ. Всего «гаффская болезнь» выявлена у девяти из них.
В начале ноября глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо подтвердила, что одной из причин развития заболевания могли стать караси, которых выловили на Андреевском озере. Оказалось, что партия рыбы из этого водоема была транспортирована в три региона: ХМАО, Пермский край и Тюменскую область. По заверениям властей, все они были уничтожены.
Смертность от «Гаффской болезни»
В конце февраля 2021 года появилась информация о том, что тюменец с данным заболеванием скончался. В это время были госпитализированы два человека, один из которых — в тяжелом состоянии. К сожалению, он не справился с токсинами в организме. Причиной смерти врачи называют декомпенсацию хронических заболеваний.
Почему рыба была заражена
Вскоре причина была выявлена. Оказалось, что караси в селе Ачиры кормились в застойных водах. До февраля 2020 года информации о новых вспышках заболевания не было. Однако уже в марте этого же года трех человек из Заболотья госпитализировали с подозрением на болезнь.
Впоследствии единичные случаи заболевания «гаффской болезнью» появлялись вплоть до февраля 2021 года. Все это время специалисты из тюменских университетов и ведомств при поддержке московских коллег изучали причины возникновения болезни в тобольской деревне.
И лишь в марте 2022 года ученым из Государственного аграрного университета Северного Зауралья удалось выяснить, что причиной эпидемии среди рыб, а впоследствии и людей, мог стать планктон — цианобактерии. При цветении они способны вызывать токсические заболевания у рыб. Это первое за 100 лет исследований болезни важное открытие.
Пропали ли токсичные караси из озера в Ачирах
На текущий момент информации о новых вспышках болезни не зафиксировано. Однако на протяжении четырех лет озеро было токсичным и представляло угрозу для жителей. Вместе с тем действует запрет властей на отлов рыбы в этом районе.
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