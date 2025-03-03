В Перми элитная недвижимость оказалась самой дешевой в стране

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Элитная недвижимость доступнее в Перми
Элитная недвижимость доступнее в Перми Фото:

В Перми элитные квартиры продают от 37,5 млн до 45 млн рублей. Среди городов миллионников это самая низкая цена на дорогое жилье. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Супермаркета Недвижимости».

«В столице и регионах выставлены на продажу роскошные лоты. Разница между стоимостью самого дорого столичного лота и предложением из Перми, которая находится на последней строчке рейтинга, выше в 84,4 раза», — сказано в сообщении.

Уточняется, что чуть дороже пермских элитных квартир жилье в Воронеже. Там стоимость объектов в этом сегменте доходит до 55 млн рублей. Затем идет Волгоград — до 63,5 млн рублей. Самые дорогие квартиры продают в Москве от 2 млрд до 3,8 млрд рублей.

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В Перми элитные квартиры продают от 37,5 млн до 45 млн рублей. Среди городов миллионников это самая низкая цена на дорогое жилье. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Супермаркета Недвижимости». «В столице и регионах выставлены на продажу роскошные лоты. Разница между стоимостью самого дорого столичного лота и предложением из Перми, которая находится на последней строчке рейтинга, выше в 84,4 раза», — сказано в сообщении. Уточняется, что чуть дороже пермских элитных квартир жилье в Воронеже. Там стоимость объектов в этом сегменте доходит до 55 млн рублей. Затем идет Волгоград — до 63,5 млн рублей. Самые дорогие квартиры продают в Москве от 2 млрд до 3,8 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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