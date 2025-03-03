В Перми элитная недвижимость оказалась самой дешевой в стране

В Перми элитные квартиры продают от 37,5 млн до 45 млн рублей. Среди городов миллионников это самая низкая цена на дорогое жилье. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Супермаркета Недвижимости».
«В столице и регионах выставлены на продажу роскошные лоты. Разница между стоимостью самого дорого столичного лота и предложением из Перми, которая находится на последней строчке рейтинга, выше в 84,4 раза», — сказано в сообщении.
Уточняется, что чуть дороже пермских элитных квартир жилье в Воронеже. Там стоимость объектов в этом сегменте доходит до 55 млн рублей. Затем идет Волгоград — до 63,5 млн рублей. Самые дорогие квартиры продают в Москве от 2 млрд до 3,8 млрд рублей.
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