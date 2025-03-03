ФК «Урал» начал с ничьи второй круг Первой лиги

Футбольный клуб «Урал» (Екатеринбург) сыграл вничью с «Ротором» (Волгоград) в первой встрече после возобновления «Мелбет Первой лиги» (бывшая ФНЛ) из-за окончания зимней паузы. Матч 22-го тура завершился со счетом 0:0. Игра прошла на «Волгоград-Арене». Трансляцию игры вел телеканал «Матч ТВ».
В первом и втором тайме «шмели» чаще атаковали и находились в чужой зоне. Однако их соперники организовывали успешные контратаки, которые к концу встречи дали им преимущество на поле. «Урал» выдержал давление, и матч завершился без забитых голов. В основе вышел новый вратарь гостей Александр Селихов.
После 22 игр ФК «Урал» находится на четвертом месте (зона стыков выхода в РПЛ) в чемпионате с 38 очками. «Ротор» же расположился на седьмой строчке в таблице Первой лиги, имея 31 очко.
Первый круг чемпионата уральцы завершили вничью с сельским клубом «Чайка» (Ростовская область). Кроме того, «Урал» продолжает бороться за Кубок России.
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