Трамп выдвинул жесткие требование к Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует более активно демонстрировать признательность за поддержку, которую Вашингтон оказывает Киеву. Такое заявление сделал глава США Дональд Трамп в ходе трансляции на сайте ABC News.
«Зеленскому надо продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку, оказываемую Киеву Вашингтоном», — заявил Трамп выступая перед журналистами в Овальном кабинете. Об этом сообщает ABC News. . Он добавил, что сделка по освоению ресурсов Украины американцами еще не мертва.
Дональд Трамп ранее обвинил Европу в недостаточной военной поддержке Украины и критиковал украинского лидера Владимира Зеленского за отсутствие активности в переговорах. Трамп предложил переложить ответственность за поддержку Киева на европейские страны, чтобы снизить финансовую нагрузку на американских налогоплательщиков и минимизировать политические риски для США.
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