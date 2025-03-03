03 марта 2025

В Перми умер художник и автор блога «Секс и инвалидность» Вреж Киракосян

© Служба новостей «URA.RU»
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О смерти художника сообщила его жена
О смерти художника сообщила его жена Фото:

В Перми на 42-ом году жизни не стало выдающегося художника Врежа Киракосяна. Об этом рассказала его жена Елена.

«Сегодня (3 марта — прим. URA.RU) не стало моего мужа Врежа Киракосяна. Прошу ваших молитв об успокоении его души», — написала супруга в telegam-канале художника.

Вреж родом из Еревана. Он переехал в Пермь, на родину Елены, в 2012 году. Картины автора регулярно выставлялись на самых крупных площадках РФ. Он также увлекался прозой и стихами, выпустил собственную биографию «Душа моя в стиле ню», проводил мотивационные тренинги, вел блог «Секс и инвалидность».

Вреж Киракосян стремился доказать, что люди с инвалидностью могут жить полной жизнью
Вреж Киракосян стремился доказать, что люди с инвалидностью могут жить полной жизнью
Фото:

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В Перми на 42-ом году жизни не стало выдающегося художника Врежа Киракосяна. Об этом рассказала его жена Елена. «Сегодня (3 марта — прим. URA.RU) не стало моего мужа Врежа Киракосяна. Прошу ваших молитв об успокоении его души», — написала супруга в telegam-канале художника. Вреж родом из Еревана. Он переехал в Пермь, на родину Елены, в 2012 году. Картины автора регулярно выставлялись на самых крупных площадках РФ. Он также увлекался прозой и стихами, выпустил собственную биографию «Душа моя в стиле ню», проводил мотивационные тренинги, вел блог «Секс и инвалидность».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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