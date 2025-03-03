В Перми умер художник и автор блога «Секс и инвалидность» Вреж Киракосян

О смерти художника сообщила его жена
В Перми на 42-ом году жизни не стало выдающегося художника Врежа Киракосяна. Об этом рассказала его жена Елена.
«Сегодня (3 марта — прим. URA.RU) не стало моего мужа Врежа Киракосяна. Прошу ваших молитв об успокоении его души», — написала супруга в telegam-канале художника.
Вреж родом из Еревана. Он переехал в Пермь, на родину Елены, в 2012 году. Картины автора регулярно выставлялись на самых крупных площадках РФ. Он также увлекался прозой и стихами, выпустил собственную биографию «Душа моя в стиле ню», проводил мотивационные тренинги, вел блог «Секс и инвалидность».
Вреж Киракосян стремился доказать, что люди с инвалидностью могут жить полной жизнью
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