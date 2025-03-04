Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине

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В Белом доме подтвердили информацию о приостановке помощи
В Белом доме подтвердили информацию о приостановке помощи Фото:

В Белом доме подтвердили решение президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине. Об этом сообщил представитель администрации. 

«Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению конфликта», — цитирует представителя Белого дома журналистам CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп уже приостанавливал помощь Украине, на 90 дней, что вызвало недовольство в Киеве. Однако после этого он частично отменил это решение.

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В Белом доме подтвердили решение президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине. Об этом сообщил представитель администрации.  «Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению конфликта», — цитирует представителя Белого дома журналистам CNN. Ранее президент США Дональд Трамп уже приостанавливал помощь Украине, на 90 дней, что вызвало недовольство в Киеве. Однако после этого он частично отменил это решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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