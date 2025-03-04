У самолета, летящего в Хабаровск, задымился двигатель

У самолета авиакомпании «Аврора» задымился правый двигатель во время выполнения рейса в Хабаровск, на борту находились 13 человек. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник.
«Задымление правого двигателя самолета произошло при выполнении рейса авиакомпании „Аврора“, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник. Там добавили, что на борту находились 13 человек, из них двое — члены экипажа.
Сообщается, что самолет благополучно приземлился в Хабаровске. Авиакомпания базируется в этом и еще двух городах — Южно-Сахалинске и Владивостоке.
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