У самолета, летящего в Хабаровск, задымился двигатель

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У самолета с 11 пассажирами на борту загорелся двигатель
У самолета с 11 пассажирами на борту загорелся двигатель Фото:

У самолета авиакомпании «Аврора» задымился правый двигатель во время выполнения рейса в Хабаровск, на борту находились 13 человек. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник.

«Задымление правого двигателя самолета произошло при выполнении рейса авиакомпании „Аврора“, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник. Там добавили, что на борту находились 13 человек, из них двое — члены экипажа. 

Сообщается, что самолет благополучно приземлился в Хабаровске. Авиакомпания базируется в этом и еще двух городах — Южно-Сахалинске и Владивостоке.

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У самолета авиакомпании «Аврора» задымился правый двигатель во время выполнения рейса в Хабаровск, на борту находились 13 человек. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник. «Задымление правого двигателя самолета произошло при выполнении рейса авиакомпании „Аврора“, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник. Там добавили, что на борту находились 13 человек, из них двое — члены экипажа.  Сообщается, что самолет благополучно приземлился в Хабаровске. Авиакомпания базируется в этом и еще двух городах — Южно-Сахалинске и Владивостоке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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