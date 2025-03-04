Зеленский не вернется в Белый дом, Европа раззадоривает Украину — заявления вице-президента США Вэнса

Вэнс: Зеленский перепалкой с Трампом показал неготовность к переговорам
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Вэнс заявил, что Трамп пытался быть дипломатичным в начале встречи с Зеленским
Вэнс заявил, что Трамп пытался быть дипломатичным в начале встречи с Зеленским Фото:
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Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Украинский лидер Владимир Зеленский показал, что не собирается участвовать в переговорах по Украине. Он не вернется в Белый дом до тех пор, пока не продемонстрирует готовность к мирному процессу. Европа убеждает Зеленского в том, что он — борец за свободу, который должен продолжать бесконечное противостояние с РФ. Об этих и других заявлениях вице-президента США Джей-Ди Вэнса — в материале URA.RU.

Зеленский не вернется в Овальный кабинет

Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет в Белом доме и в принципе в Вашингтон до тех пор, пока отказывается от мирных переговоров по украинскому конфликту. Вэнс подчеркнул, что Зеленского пригласят в США только тогда, когда он будет готов обсуждать детали соглашения по урегулированию.

Попытка возобновления переговоров

Трамп не желал продолжать переговоры с Зеленским из-за проявленного с его стороны последнего неуважения. Сначала президент США пытался быть добрым, любезным и дипломатичным, однако украинский лидер постоянно делал уколы в его адрес. После прекращения встречи украинская сторона попыталась возобновить переговоры, но получила отказ от Трампа из-за ее нежелания говорить о мире на Украине и проявленного ею неуважения.

Зеленский не желает переговоров

Украинский лидер продемонстрировал нежелание участвовать в мирном процессе. Об этом говорит начатая им перепалка в Белом доме. 

США поддержат экономику Украины

По словам Вэнса, лучшая гарантия безопасности для Украины — дать США экономическую перспективу к ее будущему. Для этой страны данная поддержка будет гораздо эффективнее, чем американский миротворческий контингент на ее территориях. Вице-президент США отметил, что под экономическими гарантиями безопасности понимается восстановление Украины и обеспечение долгосрочных интересов Штатов.

Европа против мирного процесса

Многие страны Европы настраивают Зеленского продолжать военные действия. По словам Вэнса, это создает предпосылки для бесконечного конфликта.

«Он (Зеленский, — прим. URA.RU) обращается к Европе, и многие наши европейские друзья его раззадоривают. Они убеждают его в том, что он борец за свободу, что надо бесконечно сражаться», — отметил Вэнс. Он также выразил беспокойство по поводу долгосрочных последствий такого подхода как для Украины, так и для общей стабильности в мире.

Зеленский вывел Вэнса

Украинский лидер вывел вице-президента США из себя тем, что полчаса покачивал головой, закатывал глаза и ухмылялся. Об этом заявил корреспондент Fox News Питер Дуси. По его словам, эти действия были восприняты Вэнсом как неуважение или пренебрежение к обсуждаемым темам или к нему самому.

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Украинский лидер Владимир Зеленский показал, что не собирается участвовать в переговорах по Украине. Он не вернется в Белый дом до тех пор, пока не продемонстрирует готовность к мирному процессу. Европа убеждает Зеленского в том, что он — борец за свободу, который должен продолжать бесконечное противостояние с РФ. Об этих и других заявлениях вице-президента США Джей-Ди Вэнса — в материале URA.RU. Зеленский не вернется в Овальный кабинет Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет в Белом доме и в принципе в Вашингтон до тех пор, пока отказывается от мирных переговоров по украинскому конфликту. Вэнс подчеркнул, что Зеленского пригласят в США только тогда, когда он будет готов обсуждать детали соглашения по урегулированию. Попытка возобновления переговоров Трамп не желал продолжать переговоры с Зеленским из-за проявленного с его стороны последнего неуважения. Сначала президент США пытался быть добрым, любезным и дипломатичным, однако украинский лидер постоянно делал уколы в его адрес. После прекращения встречи украинская сторона попыталась возобновить переговоры, но получила отказ от Трампа из-за ее нежелания говорить о мире на Украине и проявленного ею неуважения. Зеленский не желает переговоров Украинский лидер продемонстрировал нежелание участвовать в мирном процессе. Об этом говорит начатая им перепалка в Белом доме.  США поддержат экономику Украины По словам Вэнса, лучшая гарантия безопасности для Украины — дать США экономическую перспективу к ее будущему. Для этой страны данная поддержка будет гораздо эффективнее, чем американский миротворческий контингент на ее территориях. Вице-президент США отметил, что под экономическими гарантиями безопасности понимается восстановление Украины и обеспечение долгосрочных интересов Штатов. Европа против мирного процесса Многие страны Европы настраивают Зеленского продолжать военные действия. По словам Вэнса, это создает предпосылки для бесконечного конфликта. Зеленский вывел Вэнса Украинский лидер вывел вице-президента США из себя тем, что полчаса покачивал головой, закатывал глаза и ухмылялся. Об этом заявил корреспондент Fox News Питер Дуси. По его словам, эти действия были восприняты Вэнсом как неуважение или пренебрежение к обсуждаемым темам или к нему самому.
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