Вэнс раскрыл, когда Зеленский снова сможет встретиться с Трампом

Вэнс: Зеленский не вернется в Белый дом, пока не решит обсуждать мир
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский не вернется в Белый дом, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине
Зеленский не вернется в Белый дом, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет в Белом доме до тех пор, пока отказывается обсуждать детали соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

«Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», — сказал Вэнс. Его слова передает американский телеканал Fox News.

Вице-президент Штатов также выразил мнение, что мирное соглашение по Украине «не сделает никого счастливым». По его словам, каждой из сторон придется чем-то жертвовать.

На прошлой неделе в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Разговор был посвящен подписанию договора о сотрудничестве в сфере разработки украинских недр. Однако обсуждение перешло на политические вопросы, где Трамп выразил требование к Зеленскому остановить боевые действия и прекратить критику в адрес российского президента Владимира Путина.

В ходе встречи вице-президент США Джей-Ди Вэнс остро раскритиковал Зеленского, обвинив его в неблагодарности и агитации за демократическую партию Штатов. Зеленский защищал свою позицию, указывая на «угрозы» со стороны России и предостерегая США о возможных последствиях конфликта, несмотря на географическую удаленность. Украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, при этом соглашение так и не было подписано. Позже Трамп приостановил свою военную помощь Киеву, сообщал Bloomberg. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет в Белом доме до тех пор, пока отказывается обсуждать детали соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. «Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», — сказал Вэнс. Его слова передает американский телеканал Fox News. Вице-президент Штатов также выразил мнение, что мирное соглашение по Украине «не сделает никого счастливым». По его словам, каждой из сторон придется чем-то жертвовать. На прошлой неделе в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Разговор был посвящен подписанию договора о сотрудничестве в сфере разработки украинских недр. Однако обсуждение перешло на политические вопросы, где Трамп выразил требование к Зеленскому остановить боевые действия и прекратить критику в адрес российского президента Владимира Путина. В ходе встречи вице-президент США Джей-Ди Вэнс остро раскритиковал Зеленского, обвинив его в неблагодарности и агитации за демократическую партию Штатов. Зеленский защищал свою позицию, указывая на «угрозы» со стороны России и предостерегая США о возможных последствиях конфликта, несмотря на географическую удаленность. Украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, при этом соглашение так и не было подписано. Позже Трамп приостановил свою военную помощь Киеву, сообщал Bloomberg. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...