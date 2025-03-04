Вэнс раскрыл, когда Зеленский снова сможет встретиться с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет в Белом доме до тех пор, пока отказывается обсуждать детали соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.
«Вы не сможете вернуться в Овальный кабинет или куда-либо еще, отказываясь обсуждать детали мирного соглашения», — сказал Вэнс. Его слова передает американский телеканал Fox News.
Вице-президент Штатов также выразил мнение, что мирное соглашение по Украине «не сделает никого счастливым». По его словам, каждой из сторон придется чем-то жертвовать.
На прошлой неделе в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Разговор был посвящен подписанию договора о сотрудничестве в сфере разработки украинских недр. Однако обсуждение перешло на политические вопросы, где Трамп выразил требование к Зеленскому остановить боевые действия и прекратить критику в адрес российского президента Владимира Путина.
В ходе встречи вице-президент США Джей-Ди Вэнс остро раскритиковал Зеленского, обвинив его в неблагодарности и агитации за демократическую партию Штатов. Зеленский защищал свою позицию, указывая на «угрозы» со стороны России и предостерегая США о возможных последствиях конфликта, несмотря на географическую удаленность. Украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, при этом соглашение так и не было подписано. Позже Трамп приостановил свою военную помощь Киеву, сообщал Bloomberg.
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