В публичных выступлениях европейские политики демонстрируют решимость поддерживать киевский режим и украинского лидера Владимира Зеленского, однако во время частных бесед признают необходимость начала переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.
«Самое безумное в такой ситуации заключается в том, что иногда руководители европейских государств на публике раздувают грудь и заявляют: „Мы с президентом Зеленским на ближайшие 10 лет“. А затем в частном порядке берут трубку и говорят: „Это не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров“, — отметил Джей-Ди Вэнс в интервью Fox News.
Вице-президент США подчеркнул, что больше внимания стоит уделять не публичным высказываниям, а реальным действиям и словам за закрытыми дверями. По его мнению, европейские лидеры должны ясно дать понять Зеленскому, что текущая ситуация с кровопролитием и экономическим разрушением не может продолжаться бесконечно.
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