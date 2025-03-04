Вэнс: Европа поддерживает Зеленского, но признает необходимость переговоров

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Европа должна дать понять Зеленскому, что он должен сесть за стол переговоров
Европа должна дать понять Зеленскому, что он должен сесть за стол переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В публичных выступлениях европейские политики демонстрируют решимость поддерживать киевский режим и украинского лидера Владимира Зеленского, однако во время частных бесед признают необходимость начала переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс.

«Самое безумное в такой ситуации заключается в том, что иногда руководители европейских государств на публике раздувают грудь и заявляют: „Мы с президентом Зеленским на ближайшие 10 лет“. А затем в частном порядке берут трубку и говорят: „Это не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров“, — отметил Джей-Ди Вэнс в интервью Fox News. 

Вице-президент США подчеркнул, что больше внимания стоит уделять не публичным высказываниям, а реальным действиям и словам за закрытыми дверями. По его мнению, европейские лидеры должны ясно дать понять Зеленскому, что текущая ситуация с кровопролитием и экономическим разрушением не может продолжаться бесконечно.

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В публичных выступлениях европейские политики демонстрируют решимость поддерживать киевский режим и украинского лидера Владимира Зеленского, однако во время частных бесед признают необходимость начала переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс. «Самое безумное в такой ситуации заключается в том, что иногда руководители европейских государств на публике раздувают грудь и заявляют: „Мы с президентом Зеленским на ближайшие 10 лет“. А затем в частном порядке берут трубку и говорят: „Это не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров“, — отметил Джей-Ди Вэнс в интервью Fox News.  Вице-президент США подчеркнул, что больше внимания стоит уделять не публичным высказываниям, а реальным действиям и словам за закрытыми дверями. По его мнению, европейские лидеры должны ясно дать понять Зеленскому, что текущая ситуация с кровопролитием и экономическим разрушением не может продолжаться бесконечно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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