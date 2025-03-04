Челябинец получил срок за смертельное ДТП в Курганской области

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Челябинец получил срок за смертельную аварию на курганской дороге
Челябинец получил срок за смертельную аварию на курганской дороге Фото:
новость из сюжета
Резонансные ДТП в Курганской области

Житель Челябинской области был признан виновным в совершении смертельного ДТП на курганской автодороге. Мужчина получил условный срок и лишился прав, хотя настаивал на прекращении дела. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.

«Мужчина гнал с превышением скорости. Увидев мигающий зеленый сигнал светофора, решил проскочить. При этом не учел, что автомобиль перед ним затормозит на перекрестке. После серьезного удара в попутном авто погиб пассажир», — рассказали источники. Челябинец просил прекратить дело, но получил условный срок и двухлетний запрет на управление транспортом.

Информация подтвердилась материалами судебной организации. Жителя соседней области признали виновным в совершении смертельной аварии. Мужчина пытался избежать наказания путем примирения с потерпевшей стороной, возместив моральный вред. Но суд принял во внимание опасность совершенного нарушения и наказал челябинца двухлетним условным сроком с лишением прав.

Ранее Половинский районный суд Курганской области вынес приговор другому водителю за ДТП, в котором пострадали пешеходы. В том случае, в отличие от недавнего происшествия с жителем Челябинской области, где обвиняемый получил условный срок, водителю были назначены принудительные работы и лишение прав.

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Житель Челябинской области был признан виновным в совершении смертельного ДТП на курганской автодороге. Мужчина получил условный срок и лишился прав, хотя настаивал на прекращении дела. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков. «Мужчина гнал с превышением скорости. Увидев мигающий зеленый сигнал светофора, решил проскочить. При этом не учел, что автомобиль перед ним затормозит на перекрестке. После серьезного удара в попутном авто погиб пассажир», — рассказали источники. Челябинец просил прекратить дело, но получил условный срок и двухлетний запрет на управление транспортом. Информация подтвердилась материалами судебной организации. Жителя соседней области признали виновным в совершении смертельной аварии. Мужчина пытался избежать наказания путем примирения с потерпевшей стороной, возместив моральный вред. Но суд принял во внимание опасность совершенного нарушения и наказал челябинца двухлетним условным сроком с лишением прав. Ранее Половинский районный суд Курганской области вынес приговор другому водителю за ДТП, в котором пострадали пешеходы. В том случае, в отличие от недавнего происшествия с жителем Челябинской области, где обвиняемый получил условный срок, водителю были назначены принудительные работы и лишение прав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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