Челябинец получил срок за смертельное ДТП в Курганской области

Житель Челябинской области был признан виновным в совершении смертельного ДТП на курганской автодороге. Мужчина получил условный срок и лишился прав, хотя настаивал на прекращении дела. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.
«Мужчина гнал с превышением скорости. Увидев мигающий зеленый сигнал светофора, решил проскочить. При этом не учел, что автомобиль перед ним затормозит на перекрестке. После серьезного удара в попутном авто погиб пассажир», — рассказали источники. Челябинец просил прекратить дело, но получил условный срок и двухлетний запрет на управление транспортом.
Информация подтвердилась материалами судебной организации. Жителя соседней области признали виновным в совершении смертельной аварии. Мужчина пытался избежать наказания путем примирения с потерпевшей стороной, возместив моральный вред. Но суд принял во внимание опасность совершенного нарушения и наказал челябинца двухлетним условным сроком с лишением прав.
Ранее Половинский районный суд Курганской области вынес приговор другому водителю за ДТП, в котором пострадали пешеходы. В том случае, в отличие от недавнего происшествия с жителем Челябинской области, где обвиняемый получил условный срок, водителю были назначены принудительные работы и лишение прав.
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