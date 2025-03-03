Стало известно, сколько пермяков запретили себе брать кредиты

Почти 26 тысяч жителей Пермского края установили себе самозапрет на взятие кредитов и займов на «Госуслугах». Новая функция появилась с 1 марта.
«Столько заявление было подано в регионе всего за два дня. Однако Пермь пока не входит в десятку субъектов-лидеров по числу желающих защитить свои деньги от мошенников», — сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу Минцифры России.
Больше всего новой услугой воспользовались жителей Москвы (351 тысяч заявлений) и Санкт-Петербурга (143,9 тысяч). Следом идут Московская область — 112,3 тысячи, Краснодарский край — 69,3 тысячи, Свердловская область — 50,5 тысяч.
Ранее неутешительную статистику сообщала пресс-служба краевой прокуратуры. Только за первые недели 2025 года жители Пермского края перевели мошенникам 18 миллионов рублей. В 2024 году жертвами киберпреступников стали почти 10 тысяч граждан. Причиненный ущерб превысил 2,4 миллиарда рублей.
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