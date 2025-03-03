03 марта 2025

Стало известно, сколько пермяков запретили себе брать кредиты

Почти 26 тысяч пермяков установили себе самозапрет на кредиты и займы
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего новой услугой воспользовались жителей Москвы (351 тысяч заявлений) и Санкт-Петербурга (143,9 тысяч)
Больше всего новой услугой воспользовались жителей Москвы (351 тысяч заявлений) и Санкт-Петербурга (143,9 тысяч) Фото:

Почти 26 тысяч жителей Пермского края установили себе самозапрет на взятие кредитов и займов на «Госуслугах». Новая функция появилась с 1 марта.

«Столько заявление было подано в регионе всего за два дня. Однако Пермь пока не входит в десятку субъектов-лидеров по числу желающих защитить свои деньги от мошенников», — сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу Минцифры России.

Больше всего новой услугой воспользовались жителей Москвы (351 тысяч заявлений) и Санкт-Петербурга (143,9 тысяч). Следом идут Московская область — 112,3 тысячи, Краснодарский край — 69,3 тысячи, Свердловская область — 50,5 тысяч.

Ранее неутешительную статистику сообщала пресс-служба краевой прокуратуры. Только за первые недели 2025 года жители Пермского края перевели мошенникам 18 миллионов рублей. В 2024 году жертвами киберпреступников стали почти 10 тысяч граждан. Причиненный ущерб превысил 2,4 миллиарда рублей.

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Почти 26 тысяч жителей Пермского края установили себе самозапрет на взятие кредитов и займов на «Госуслугах». Новая функция появилась с 1 марта. «Столько заявление было подано в регионе всего за два дня. Однако Пермь пока не входит в десятку субъектов-лидеров по числу желающих защитить свои деньги от мошенников», — сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу Минцифры России. Больше всего новой услугой воспользовались жителей Москвы (351 тысяч заявлений) и Санкт-Петербурга (143,9 тысяч). Следом идут Московская область — 112,3 тысячи, Краснодарский край — 69,3 тысячи, Свердловская область — 50,5 тысяч. Ранее неутешительную статистику сообщала пресс-служба краевой прокуратуры. Только за первые недели 2025 года жители Пермского края перевели мошенникам 18 миллионов рублей. В 2024 году жертвами киберпреступников стали почти 10 тысяч граждан. Причиненный ущерб превысил 2,4 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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