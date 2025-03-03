Курганец отдал детям 400 тысяч рублей, чтобы поехать с новой женой на море

Жителю Кургана пришлось заплатить алименты на сумму 400 тысяч рублей, чтобы отдохнуть с новой супругой на море. Долг был накоплен в результате неуплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей, из-за чего приставы ограничили мужчину в праве выезда за границу. Об этом сообщает УФССП по Курганской области.
«Мужчина решил наладить свою жизнь и вместе с новой супругой отдохнуть за границей. Но запрет, вынесенный судебными приставами, не позволял ему посетить побережье. Тогда должник отыскал 400 тысяч рублей и погасил алиментный долг. Только после этого все ограничения были отменены, курганец сумел выехать из России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчина не исполнял свои родительские обязанности в полной мере с конца 2023 года. Официального места работы не имел, поэтому сумма задолженности рассчитывалась, исходя из размера среднероссийской зарплаты. Судебные приставы ограничили должника в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также привлекли к административной ответственности.
Система судебных приставов в Курганской области использует ограничение права выезда за границу как меру принуждения к выполнению финансовых обязательств. Ранее уже были случаи, когда жителям региона приходилось погашать долги, чтобы восстановить свои права на международные поездки, включая выплату штрафов и задолженностей по алиментам.
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