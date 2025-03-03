03 марта 2025

В ХМАО бизнесмены украли деньги у мэрии, выделенные на рекультивацию мусорного полигона

В Нижневартовске бизнесмены пойдут под суд за кражу бюджетных денег
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемые предоставили в мэрию подложные документы о выполненных работах по рекультивации мусорного полигона
Обвиняемые предоставили в мэрию подложные документы о выполненных работах по рекультивации мусорного полигона Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) руководители коммерческой организации пойдут под суд за кражу денег у мэрии, выделенных на рекультивацию мусорного полигона. Они предоставили фальшивые документы о проделанной работе, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

«В рамках муниципального контракта на выполнение работ по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления заключенного администрацией Нижневартовска с коммерческой организацией, обвиняемые совершили мошеннические действия в особо крупном размере, представив заказчику не соответствующие действительности сведения и документацию о выполненных работах, на основании которых была произведена оплата из городского бюджета», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ущерб от их действий составил более 166 миллионов рублей.

По данным источников URA.RU фигурантами являются гендиректор Алексей Катусов и исполнительный директор Константин Остапенко, они заключены под стражу. Силовики продолжают расследование уголовного дела.

На скандальный полигон власти Нижневартовска потратили полмиллиарда рублей. Прокуратура и общественники нашли нарушения при его строительстве, что в итоге вылилось в громкое уголовное дело на начальника управления экологии города Олега Попенко. Он был председателем комиссии по приемке и подписал акт выполненных работ по рекультивации полигона, который возводила компания «Экострой».

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В Нижневартовске (ХМАО) руководители коммерческой организации пойдут под суд за кражу денег у мэрии, выделенных на рекультивацию мусорного полигона. Они предоставили фальшивые документы о проделанной работе, сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «В рамках муниципального контракта на выполнение работ по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления заключенного администрацией Нижневартовска с коммерческой организацией, обвиняемые совершили мошеннические действия в особо крупном размере, представив заказчику не соответствующие действительности сведения и документацию о выполненных работах, на основании которых была произведена оплата из городского бюджета», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ущерб от их действий составил более 166 миллионов рублей. По данным источников URA.RU фигурантами являются гендиректор Алексей Катусов и исполнительный директор Константин Остапенко, они заключены под стражу. Силовики продолжают расследование уголовного дела. На скандальный полигон власти Нижневартовска потратили полмиллиарда рублей. Прокуратура и общественники нашли нарушения при его строительстве, что в итоге вылилось в громкое уголовное дело на начальника управления экологии города Олега Попенко. Он был председателем комиссии по приемке и подписал акт выполненных работ по рекультивации полигона, который возводила компания «Экострой».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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