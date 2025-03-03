В Пермском крае за 24,5 млн рублей продают бетонный завод

В Пермском муниципальном округе продается завод по производству блоков полистиролбетона. Объект находится в деревне Растягаево. Стоимость — 24,5 млн рублей.
«Продам по цене недвижимости готовый к запуску завод по производству блоков полистиролбетона. Строение 1622 квадратных метра, в собственности. После ремонта», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Территория предприятия огорожена и обеспечивается видеонаблюдением. Мощность завода составляет до 20 кубов в смену. Для полноценной работы необходимо иметь до шести сотрудников.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается завод, поставляющий стройматериалы для аэропорта. Цена завода — 25 млн рублей.
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