03 марта 2025

В Пермском крае за 24,5 млн рублей продают бетонный завод

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод находится в 30 километрах от Перми
Завод находится в 30 километрах от Перми Фото:

В Пермском муниципальном округе продается завод по производству блоков полистиролбетона. Объект находится в деревне Растягаево. Стоимость — 24,5 млн рублей.

«Продам по цене недвижимости готовый к запуску завод по производству блоков полистиролбетона. Строение 1622 квадратных метра, в собственности. После ремонта», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Территория предприятия огорожена и обеспечивается видеонаблюдением. Мощность завода составляет до 20 кубов в смену. Для полноценной работы необходимо иметь до шести сотрудников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается завод, поставляющий стройматериалы для аэропорта. Цена завода — 25 млн рублей. 

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В Пермском муниципальном округе продается завод по производству блоков полистиролбетона. Объект находится в деревне Растягаево. Стоимость — 24,5 млн рублей. «Продам по цене недвижимости готовый к запуску завод по производству блоков полистиролбетона. Строение 1622 квадратных метра, в собственности. После ремонта», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Территория предприятия огорожена и обеспечивается видеонаблюдением. Мощность завода составляет до 20 кубов в смену. Для полноценной работы необходимо иметь до шести сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается завод, поставляющий стройматериалы для аэропорта. Цена завода — 25 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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