«Запинывали ногами»: сын высказался об убийстве отца-таксиста в Екатеринбурге

Таксист, убитый мигрантом в Екатеринбурге, перенес инфаркт
© Служба новостей «URA.RU»
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В суде мигрант-нелегал просил прощения за смерть таксиста
В суде мигрант-нелегал просил прощения за смерть таксиста Фото:
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Мигрант-нелегал убил таксиста «Яндекса» в Екатеринбурге

Уроженец Узбекистана жестоко запинывал 62-летнего екатеринбургского таксиста Романа Баланчука. Позднее потерпевший умер в больнице. Прошлым летом шофер перенес инсульт, рассказал URA.RU его сын Виталий.

О смерти отца он узнал от тети. «Позвонили из таксопарка, сказали, что сильно нос разбили. Была рассечена бровь. У папы прошлым летом был инфаркт, после этого ему переустановили кардиостимулятор. После он болел. Сомневаюсь, что он мог напасть на этого парня. <…> Такое чувство, что отца запинывали ногами. Будто бы это сделал боец ММА», — сказал близкий.

Дорожный конфликт произошел 1 марта на Эльмаше. Между водителями произошла ссора. Нелегал вырубил пожилого мужчину и скрылся. Тот сумел вызвать скорую. Но через некоторое время умер в больнице.

Силовики оперативно задержали обвиняемого. Он дал признательные показания. В суде, где ему избрали меру пресечения, он попросил прощения и заявил, что хочет материально помочь пострадавшей стороне. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.

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Уроженец Узбекистана жестоко запинывал 62-летнего екатеринбургского таксиста Романа Баланчука. Позднее потерпевший умер в больнице. Прошлым летом шофер перенес инсульт, рассказал URA.RU его сын Виталий. О смерти отца он узнал от тети. «Позвонили из таксопарка, сказали, что сильно нос разбили. Была рассечена бровь. У папы прошлым летом был инфаркт, после этого ему переустановили кардиостимулятор. После он болел. Сомневаюсь, что он мог напасть на этого парня. <…> Такое чувство, что отца запинывали ногами. Будто бы это сделал боец ММА», — сказал близкий. Дорожный конфликт произошел 1 марта на Эльмаше. Между водителями произошла ссора. Нелегал вырубил пожилого мужчину и скрылся. Тот сумел вызвать скорую. Но через некоторое время умер в больнице. Силовики оперативно задержали обвиняемого. Он дал признательные показания. В суде, где ему избрали меру пресечения, он попросил прощения и заявил, что хочет материально помочь пострадавшей стороне. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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