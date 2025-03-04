«Запинывали ногами»: сын высказался об убийстве отца-таксиста в Екатеринбурге

Уроженец Узбекистана жестоко запинывал 62-летнего екатеринбургского таксиста Романа Баланчука. Позднее потерпевший умер в больнице. Прошлым летом шофер перенес инсульт, рассказал URA.RU его сын Виталий.
О смерти отца он узнал от тети. «Позвонили из таксопарка, сказали, что сильно нос разбили. Была рассечена бровь. У папы прошлым летом был инфаркт, после этого ему переустановили кардиостимулятор. После он болел. Сомневаюсь, что он мог напасть на этого парня. <…> Такое чувство, что отца запинывали ногами. Будто бы это сделал боец ММА», — сказал близкий.
Дорожный конфликт произошел 1 марта на Эльмаше. Между водителями произошла ссора. Нелегал вырубил пожилого мужчину и скрылся. Тот сумел вызвать скорую. Но через некоторое время умер в больнице.
Силовики оперативно задержали обвиняемого. Он дал признательные показания. В суде, где ему избрали меру пресечения, он попросил прощения и заявил, что хочет материально помочь пострадавшей стороне. Все, что известно о ЧП, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!