03 марта 2025

Как отметят День оленевода в Новом Уренгое. Афиша

В Новом Уренгое День оленевода отметят 8 и 9 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование пройдет на городском пляже на берегу реки Седэяха
Празднование пройдет на городском пляже на берегу реки Седэяха Фото:

В Новом Уренгое в выходные дни 8 и 9 марта отметят День оленевода. Праздник пройдет на городском пляже на берегу реки Седэяха. Жителей и гостей города ждут состязания по национальным видам спорта, катания на оленьих упряжках, концерты с участием местных коллективов и многое другое. О запланированных мероприятиях в эти дни — в материале URA.RU

Футбол в валенках, гонки на оленьих упряжках и этнодискотека 8 марта

Главный праздник оленеводов в Новом Уренгое стартует в 10:00. В этот день новоуренгойцев ждут экстремальные спортивные состязания — волейбол на снегу, футбол в валенках, национальная борьба, этнобиатлон и гонки на оленьих упряжках.

  • Волейбол на снегу — 10:00;
  • Этнобиатлон — 11:00;
  • Футбол в валенках — 11:00;
  • Национальная борьба — 11:00;
  • Гонки на оленьих упряжках — 12:30.

Торжественное открытие состоится в 12:00. После него начнется музыкальная часть праздника.

  • Костюмированное шествие — 11:45;
  • Торжественная церемония открытия праздника — 12:00;
  • Концерт с участием национальных ансамблей и артистов из Окружного центра национальных культур Салехарда — 12:15;
  • Этнодискотека — 16:00;
  • Церемония вручения наград — 17:00;
  • Фестиваль национальной песни КМНС — 14:00.

Фристайл на снегоходах и мультиспортивные соревнования 9 марта

Спортивные состязания начнутся в 10:00 также с волейбола на снегу. Новинкой этого дня станут мультиспортивные игра.

  • Волейбол на снегу — 10:00;
  • Прыжки через нарты — 11:00;
  • Футбол в валенках — 11:00;
  • Перетягивание палки — 12:00;
  • Метание тынзяна на хорей — 12:00;
  • Мультиспортивные игры — 12:30.

Участники волейбольного клуба «Факел» проведут для новоуренгойцев мастер-класс и фотосессию. В этот день для горожан будет организовано зрелищное шоу на снегоходах, багги и мотоциклах, кульминацией дня станет выступление ямальских артистов.

  • Мастер-класс и фотосессия от футбольного клуба «Факел» — 12:00;
  • Фристайл на снегоходах, багги и мотоциклах — 12:00, 14:00, 16:00;
  • Фестиваль национальной песни КМНС — 12:30;
  • Концерт артистов Нового Уренгоя — 14:00;
  • Концерт Эльвиры Тесиды и Алексея Салиндера — 15:00;
  • Торжественная церемония закрытия праздника — 17:00.

Два дня 8 и 9 марта для гостей будут работать чумы «ЭкоДомЯмал» и «Движение Первых», мобильный музей «Подвигу посвящается», выставка «Хозяева тундры», а в шатрах организуют мастер-классы и развлекательные мероприятия. На набережной будет организована ярмарка, на которой представят товары от ямальских производителей. Режим работы локаций — с 10:00 до 17:00.

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В Новом Уренгое в выходные дни 8 и 9 марта отметят День оленевода. Праздник пройдет на городском пляже на берегу реки Седэяха. Жителей и гостей города ждут состязания по национальным видам спорта, катания на оленьих упряжках, концерты с участием местных коллективов и многое другое. О запланированных мероприятиях в эти дни — в материале URA.RU Футбол в валенках, гонки на оленьих упряжках и этнодискотека 8 марта Главный праздник оленеводов в Новом Уренгое стартует в 10:00. В этот день новоуренгойцев ждут экстремальные спортивные состязания — волейбол на снегу, футбол в валенках, национальная борьба, этнобиатлон и гонки на оленьих упряжках. Торжественное открытие состоится в 12:00. После него начнется музыкальная часть праздника. Фристайл на снегоходах и мультиспортивные соревнования 9 марта Спортивные состязания начнутся в 10:00 также с волейбола на снегу. Новинкой этого дня станут мультиспортивные игра. Участники волейбольного клуба «Факел» проведут для новоуренгойцев мастер-класс и фотосессию. В этот день для горожан будет организовано зрелищное шоу на снегоходах, багги и мотоциклах, кульминацией дня станет выступление ямальских артистов. Два дня 8 и 9 марта для гостей будут работать чумы «ЭкоДомЯмал» и «Движение Первых», мобильный музей «Подвигу посвящается», выставка «Хозяева тундры», а в шатрах организуют мастер-классы и развлекательные мероприятия. На набережной будет организована ярмарка, на которой представят товары от ямальских производителей. Режим работы локаций — с 10:00 до 17:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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