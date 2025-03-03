Общество Минюст подал иск о ликвидации фонда Ройзмана* 04 марта 2025 в 12:29 Размер текста - 17 + Евгений Ройзман (признан иноагентом) в последнее время избегает публичной жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минюст Свердловской области подал иск о ликвидации благотворительного фонда экс-мэра Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском райсуде. Иск подан 27 февраля. Ответчиком будет гендиректор фонда Светлана Косолапова. В декабре прошлого года журналистка Ксения Собчак заявила, что фонд Ройзмана якобы проверяют сотрудники ФСБ. По ее словам, силовики искали там финансовые махинации. При этом источник URA.RU в силовой среде дал понять, что региональное УФСБ непосредственно в проверке не участвует. Позднее агентство сообщило, что фонд проверяет полиция — на основании заявлений от некоторых подопечных организации. Им якобы отказывают в оплате курсов реабилитации, на которые ранее были собраны деньги. *Евгений Ройзман — физлицо, выполняющее функции иноагента в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Минюст Свердловской области подал иск о ликвидации благотворительного фонда экс-мэра Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском райсуде. Иск подан 27 февраля. Ответчиком будет гендиректор фонда Светлана Косолапова. В декабре прошлого года журналистка Ксения Собчак заявила, что фонд Ройзмана якобы проверяют сотрудники ФСБ. По ее словам, силовики искали там финансовые махинации. При этом источник URA.RU в силовой среде дал понять, что региональное УФСБ непосредственно в проверке не участвует. Позднее агентство сообщило, что фонд проверяет полиция — на основании заявлений от некоторых подопечных организации. Им якобы отказывают в оплате курсов реабилитации, на которые ранее были собраны деньги. *Евгений Ройзман — физлицо, выполняющее функции иноагента в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям