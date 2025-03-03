Минюст подал иск о ликвидации фонда Ройзмана*

Минюст Свердловской области подал иск о ликвидации благотворительного фонда экс-мэра Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском райсуде.
Иск подан 27 февраля. Ответчиком будет гендиректор фонда Светлана Косолапова.
В декабре прошлого года журналистка Ксения Собчак заявила, что фонд Ройзмана якобы проверяют сотрудники ФСБ. По ее словам, силовики искали там финансовые махинации. При этом источник URA.RU в силовой среде дал понять, что региональное УФСБ непосредственно в проверке не участвует.
Позднее агентство сообщило, что фонд проверяет полиция — на основании заявлений от некоторых подопечных организации. Им якобы отказывают в оплате курсов реабилитации, на которые ранее были собраны деньги.
*Евгений Ройзман — физлицо, выполняющее функции иноагента в России.
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