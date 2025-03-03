03 марта 2025

Минюст подал иск о ликвидации фонда Ройзмана*

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман (признан иноагентом) в последнее время избегает публичной жизни Фото:

Минюст Свердловской области подал иск о ликвидации благотворительного фонда экс-мэра Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском райсуде.

Иск подан 27 февраля. Ответчиком будет гендиректор фонда Светлана Косолапова.

В декабре прошлого года журналистка Ксения Собчак заявила, что фонд Ройзмана якобы проверяют сотрудники ФСБ. По ее словам, силовики искали там финансовые махинации. При этом источник URA.RU в силовой среде дал понять, что региональное УФСБ непосредственно в проверке не участвует.

Позднее агентство сообщило, что фонд проверяет полиция — на основании заявлений от некоторых подопечных организации. Им якобы отказывают в оплате курсов реабилитации, на которые ранее были собраны деньги.

*Евгений Ройзман — физлицо, выполняющее функции иноагента в России.

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Минюст Свердловской области подал иск о ликвидации благотворительного фонда экс-мэра Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском райсуде. Иск подан 27 февраля. Ответчиком будет гендиректор фонда Светлана Косолапова. В декабре прошлого года журналистка Ксения Собчак заявила, что фонд Ройзмана якобы проверяют сотрудники ФСБ. По ее словам, силовики искали там финансовые махинации. При этом источник URA.RU в силовой среде дал понять, что региональное УФСБ непосредственно в проверке не участвует. Позднее агентство сообщило, что фонд проверяет полиция — на основании заявлений от некоторых подопечных организации. Им якобы отказывают в оплате курсов реабилитации, на которые ранее были собраны деньги. *Евгений Ройзман — физлицо, выполняющее функции иноагента в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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