Фонд Ройзмана* оспаривает решение о ликвидации

Благотворительный фонд экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) оспаривает решение Главного управления Минюста по Свердловской области о ликвидации. Информацию URA.RU подтвердила гендиректор фонда Светлана Косолапова.
Проверка Минюста прошла в прошлом году. «Она была проведена с грубыми нарушениями», — заявила Косолапова. От дальнейших комментариев она пока отказалась.
По данным URA.RU, Арбитражный суд Свердловской области оставил исковое заявление фонда без движения. Все из-за того, что оно было оформлено некорректно. Фонду предложили устранить недостатки до 7 марта. Только после этого заявление будет рассмотрено в суде.
О желании Минюста ликвидировать фонд стало известно днем 4 марта. Иск был подан в районный суд Екатеринбурга.
В прошлом году фонд подвергся проверкам. Журналистка Ксения Собчак говорила, что проверкой занимается ФСБ. Якобы силовики искали финансовые махинации. При этом источник URA.RU в силовой среде уверял, что региональное УФСБ непосредственно в проверке не участвует. Позднее агентство сообщило, что фонд проверяет полиция — на основании заявлений от некоторых подопечных организации. Им якобы отказывают в оплате курсов реабилитации, на которые ранее были собраны деньги.
*Евгений Ройзман — признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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